Zmarł Mike Cross, gitarzysta grupy Sponge wykonującej alternatywnego rocka. W poście na Facebooku zespół potwierdził śmierć Crossa. Cross zmarł w niedzielę, nie podano przyczyny śmierci. Miał 57 lat.

Mike Cross i jego brat, basista Tim, rozpoczynali swoją karierę w Loudhouse, funkrockowym zespole, który powstał w 1989 roku. Loudhouse wydał jeden album, "For Crying Out Loud" (1991), nakładem wytwórni Virgin, a na ścieżce dźwiękowej do filmu "Na Fali" (1991) wykonali cover utworu Deep Purple "Smoke On The Water" ( posłuchaj! ). Album Loudhouse nie sprzedał się najlepiej, a zespół rozpadł się w 1992 roku po odejściu wokalisty Kenny'ego Mugwumpa. Pozostali członkowie zespołu założyli zespół Sponge, w którym na wokalu zasiadł były perkusista Loudhouse, Vinnie Dombroski.

Sponge to surowy, przystępny hard rock, który był zapowiedzią wszystkich wielkich zespołów post-grunge'owych, które pod koniec lat 90. i na początku lat 00. zawładnęły alternatywnymi rozgłośniami radiowymi. Muzycy podpisali kontrakt z wytwórnią Columbia i w 1994 roku wydali swój debiutancki album "Rotting Piñata". Single "Plowed" i "Molly (16 Candles Down the Drain)" rozbrzmiewały w alt-rockowych rozgłośniach radiowych w połowie lat 90., a album pokrył się złotem. Drugi album, "Wax Ecstatic" z 1996 roku, nie sprzedawał się tak dobrze, ale przyniósł kolejny przebój radiowy, pt. "Wax Ecstatic (To Sell Angelina)".

Bracia Cross opuścili Sponge w 2000 roku, po tym jak Columbia zrezygnowała z zespołu, a ich album "New Pop Sunday" z 1999 roku nie przyniósł dobrych wyników. Po tym Mike Cross przez długi czas nie zajmował się muzyką.

W 2021 roku założył nowy zespół o nazwie MC Roads, który wydał EP-kę "No Nostalgia".