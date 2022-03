Choć krótko po inwazji Rosji na Ukrainę Mick Jagger zamieścił wpis, w którym nie odniósł się bezpośrednio do ataku, to bez wątpienia wsparł napadnięty kraj udostępniając zdjęcie flagi Ukrainy.

Dodał także cytat dalekowschodniego myśliciela Sun Tzu - "Nawet najlepszy miecz zanurzony w słonej wodzie w końcu zardzewieje". Poza tym podzielił się linkiem, pod którym można udzielić Ukraińcom pomocy.

Prawdopodobnie wokalista zdaje sobie sprawę, że społeczeństwo Rosji jest społecznie bardzo uśpione - wszelkie protesty są od lat tłumione przez władzę. Mimo to w większych miastach w ostatnim czasie odbywają się protesty na tysiące osób. Dlatego zdecydował się wpłynąć na Rosjan - choć Instagram nie jest już dostępny w kraju.

Lider The Rolling Stones na Instagramie zwrócił się do Rosjan, by 13 marca w niedzielę, o godzinie 14, wszyscy "wyszli na główne place swoich miast".

Do podobnego protestu pierwotnie namawiał Aleksiej Nawalny - więzień polityczny i jeden z największych wrogów Putina, który od roku za aktywność prospołeczną i antyputinowską przebywa w kolonii karnej.

Zdjęcie Mick Jagger zachęca Rosjan do działania w sprawie inwazji na Ukrainę / Instagram / materiał zewnętrzny

Jagger i spółka już w poniedziałek mają ogłosić nową trasę koncertową po Europie. Według najnowszych doniesień zagrają koncerty m.in. w Paryżu, Wiedniu, Pradze, Lyonie, Londynie, Liverpoolu czy Mediolanie.