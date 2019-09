Michał Wiśniewski pokazał samochód warty 1,5 mln złotych. Fani oburzeni

Michał Wiśniewski nie tak dawno ogłosił upadłość i przyznał się, do straty ogromnej ilości pieniędzy. Jak się jednak okazuje, upadłość wcale nie musi oznaczać rezygnacji z luksusowego życia. Wokalista pochwalił się bowiem w mediach społecznościowych nagraniem, na którym prezentuje jeden z najdroższych samochodów na świecie.

Michał Wiśniewski pochwalił się luksusowym samochodem AKPA

Michał Wiśniewski aktualnie jest w trakcie rozwodu z dotychczasowa żoną Dominiką Tajner. Był to jego czwarty związek małżeński, który zakończył się rozpadem. Przez długi czas sprawą tą żyły media, od momentu, kiedy nagle, w mediach społecznościowych zrozpaczona Tajner poinformowała, że mąż złożył pozew rozwodowy. Początkowo para nie była w stanie się porozumieć, jednak po czasie dogadali się, na tyle, by rozstać się za porozumieniem stron i bez kłótni. Przypomnijmy, że Michał Wiśniewski i Dominika Tajner wzięli ślub w 2012 roku, teraz obydwoje wkraczają w nowy etap życia.



Dla Wiśniewskiego ostatni czas nie jest najlepszy także przez to, że musiał ogłosić upadłość majątkową. Kiedy to robił stwierdził, że "przehulanie 35 mln złotych jest łatwe". Fakt ten nie przeszkadza mu jednak w luksusowym życiu. Zaskoczeni fani mogli zobaczyć na Instagramie wokalisty nagranie z wnętrza niezwykle drogiego samochodu – wartego około 1,5 miliona złotych - Rolls Royce'a Ghost. Pojazd jest jednym z najdroższych samochodów na świecie.

Na filmie lider Ich Troje pokazuje wnętrze pojazdu przy dźwiękach piosenki swojego zespołu - "Kochaj mnie kochaj" ( posłuchaj! ). Pod nagraniem widnieje opis: "Tak się bawi szlachta". Pod postem rozpętała się prawdziwa burza w komentarzach, internauci zastanawiają się bowiem, jak wokalista mógł sobie pozwolić na tak drogi samochód.



"Czy to nie tak, że byłeś zadłużony a teraz jeździsz Rolls Roycem?" - pisał jeden z komentujących. Inny dodał: "W sumie muszę ogłosić upadłość, może mi się tak polepszy". Nie zabrakło złośliwych uwag w stylu: "Parę miesięcy temu żebrał o składki na wydanie płyty a nagle znów milionerem się stał?" oraz "Bogatemu to wolno, nawet pieniędzy nie mieć". Jeden z internautów zapytał natomiast wokalistę o : "Panie Michale jak to się robi, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej żyje się na takim poziomie i nadal ma się dużo kasy? Pytam serio bo mój ojciec też ma długi, no ale on nie ogłosił upadłości konsumenckiej i uczciwie je spłaca".