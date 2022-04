Wiele lat zajęło przyzwyczajanie się do wizerunku Michała Szpaka, który szokował innością, wywoływał skandale, mierzył się z krytyką i niezrozumieniem. Zawsze z uniesioną głową, broniąc swoich racji brnął do przodu, co doprowadziło go do przełomowego momentu w karierze.



Jowiszja to alter ego, możliwość, żeby dać w pełni ujście wyobraźni i fantazji z szacunkiem do tych, którzy znają dotychczasowego Michała Szpaka. Przyjmuje rolę wyzwolicielki z okowów zahamowań i narzuconych standardów. "Jowiszja pozwala mi być jeszcze bardziej odklejonym. Ona nie ma problemu z tym, żeby wyjść na scenę w stringach, a Michał Szpak już tak" - komentuje artysta.

"Halo Wodospad" i postać Jowiszji jest jedynie zwiastunem tej podróży, częścią większego projektu, na który składa się ponad 30 utworów i masa pomysłów jak je wydać na świat.

Michał Szpak HALO WODOSPAD

Michał Szpak na Wielkanoc pokazał... Ralph Kaminski: "Mam nadzieję że ktoś je poświęcił!"

Przez ostatnie kilka dni, większość Polaków żyła świętami wielkanocnymi.

Wokalista opublikował na Instagramie zdjęcia, które nie do końca wszystkim się spodobały. Stoi w nich w samych majtkach, w dłoni trzymając kieliszek wina.

"Happy easter" - napisał wokalista.

Część fanów oburzyła się, twierdząc, że gwiazdor mocno nadużywa ostatnio swobody wypowiedzi.

"Szkoda ze w taki sposób odbierasz sobie grupę odbiorców... Szkoda, że nie uda Ci się na poważnie, reprezentując jedynie wielki talent, zaistnieć na scenie..." - napisała jedna z użytkowniczek.

"Uwielbiam Michała, ale ostatnio zaczyna przeginać", "Tak mi k**** jego głosu szkoda, miernoty wokalne nagrywają chwytliwe kawałki, nie pojmuje co się dzieję, że Szpak nie może" - czytamy także.

Żartobliwie skomentował post Ralph Kaminski, nawiązując do tradycji... święcenia jajek i pokarmu.

"Mam nadzieje że ktoś je poświecił!" - napisał autor płyty "Kora".

