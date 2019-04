Michał Szpak adoptował psa. "Postanowiłem stać się odpowiedzialny za ziemskie stworzenie"

Zupełnie niespodziewanie, angażując się w akcję promocji adopcji zwierząt, Michał Szpak sam zdecydował się na poważny krok. Wokalista przygarnął jednego, ze skrzywdzonych przez ludzi czworonogów. Teraz chwali się nim na Instagramie publikując fotografie swojego pupila.

"Pełen wdzięku, podbiegł do mnie i Bang Bang, ustrzelił me serce, choć wszyscy wokół przeciwni byli" - tak na swoim Instagramie napisał wokalista o psiaku, którego zdecydował się adoptować.

8 kwietnia Michał Szpak dał koncert w Wieluniu. Tam też miał pomóc w promocji adopcji zwierząt, spotykając się z przedstawicielami fundacji Mondo Cane.

Juror "The Voice of Poland" miał sobie tylko zrobić zdjęcie z jednym z psiaków, jednak kontakt ze skrzywdzonym wcześniej przez ludzi zwierzakiem, zakończył się niespodziewanie dla samego artysty. Pies tak zachwycił Michała Szpaka, że postanowił go przygarnąć.



Zwierzak ma na imię Hektor, jednak Szpak nazywa go także Cerberem. Psiak wiele przeszedł - został porzucony przez wcześniejszych właścicieli, ktoś także postrzelił go śrutem, który trzeba było usuwać chirurgicznie.



"Nastał ten moment w życiu kiedy postanowiłem stać się odpowiedzialny za ziemskie stworzenie. Jak wiadomo to nie my wybieramy swoje... 'demony' to demony wybierają nas. Mnie wybrał słodki Cerber o imieniu Hektor" - napisał wokalista.