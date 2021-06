Michael Patrick Kelly przebojowo wspomina lata 70. Zobacz klip "Throwback"

Po europejskim sukcesie "Beautiful Madness" (ponad 100 milionów odtworzeń i podwójna platyna w Polsce), Michael Patrick Kelly powraca z nowym utworem "Throwback".

Michael Patrick Kelly zaprezentował nowy singel /Sony Music /materiały prasowe

Reklama

Nowy singel "Throwback" przypomina słuchanie dwóch playlist w jednej piosence. Utwór łączy brzmienie lat 70. z aktualnym miejskim klimatem.

Clip Michael Patrick Kelly Throwback

Reklama

"Jedną z rzeczy, które robię, aby utrzymać dobry nastrój w tych czasach, jest codzienna praktyka wdzięczności" - mówi artysta. "Bycie wdzięcznym jest energetyzujące i chciałem, aby ten duch żył w tej piosence. Napisałem 'Throwback', aby wspomnieć dobre czasy, a w szczególności wyjątkową noc, kiedy byłem ostatnim na parkiecie, tańcząc do playlisty z lat 70. do szóstej rano" - dodaje.



Irlandzko-amerykański piosenkarz i autor hitów Michael Patrick Kelly urodził się w muzykalnej rodzinie The Kelly Family. Jako nastolatek stał się ulubieńcem całego pokolenia.



"The Voice of Poland 11": Goście ćwierćfinału 1 / 13 Michael Patrick Kelly Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz/TVP udostępnij

W wieku 18 lat napisał już światowe hity, takie jak "An Angel" i "Fell in Love with an Alien", sprzedał ponad 20 milionów albumów, grał na trasach po stadionach, dzielił scenę z Pavarottim i wystąpił na legendarnej mini trasie "Michael Jackson & Friends" w Seulu i Monachium.



Następnie zrobił sobie sześcioletnią przerwę, żyjąc w milczeniu jako mnich w klasztorze we Francji, po czym wrócił do branży muzycznej z jeszcze większą karierą solową niż wcześniej.

Zdjęcie Tak 23 lata temu wyglądał Michael Patrick Kelly / ZIK Images/United Archives / Getty Images

Jego ostatni solowy album "iD" spędził 70 tygodni na listach przebojów z hitami radiowymi, takimi jak "iD" i "Roundabouts". Następnie dał koncerty na trasie, którą zobaczyło 500 tysięcy fanów. Charyzmatyczny muzyk ma wrodzony talent zarówno na scenie, jak i w telewizji. Uczestniczy jako trener w "The Voice of Germany" i prowadzi popularny program telewizyjny "Sing my Song".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Kelly Family o działalności w internecie TV Interia