Michael Bublé agresywny wobec żony. Nagranie zaniepokoiło fanów

Transmisja na żywo Michaela Bublé i jego żony Luisany Lopilato nie poszła tak, jak by sobie życzyła tego gwiazdorska para. Zachowanie wokalisty zaniepokoiło oglądających.

Michael Bublé i Luisana Lopilato są małżeństwem od 2011 roku /Brian To /Getty Images

To miała być kolejna z wielu transmisji na żywo na Instagramie gwiazdorskiej pary. Jednak już sam jej początek zaniepokoił fanów. Na nagraniu widzimy, jak Michael Bublé trącił łokciem swoją żonę, a następnie mocno ją szarpnął.



Sprawę szybko podłapały media w Stanach Zjednoczonych oraz Ameryce Południowej, sugerując, że zachowanie Bublé było niestosowne i agresywne.

Jeszcze mocniej zareagowali internauci. "Dzięki częstym transmisjom Michaela Bublé i Luisany Lopilato, odkryliśmy, że jest on toksyczny i agresywny" - pisał jeden z internautów.

Na Twitterze natychmiast pojawiło się sporo archiwalnych nagrań, na których prezentowane są niestosowne zachowania Bublé wobec jego żony.

Aferę w sieci szybko skomentowała sama Lopilato, tłumacząc, że ich małżeństwo jest w dobrym stanie i nic złego się nie dzieje.



"To niesamowite, jacy są niektórzy ludzie. I to w czasie pandemii, gdy cierpimy na samotność, strach, udrękę i wszelkiego rodzaju niepewności. Każdego dnia wychodzimy wam naprzeciw, aby nieść wam odrobinę radości i rozrywki. W dodatku musimy dowiadywać się, co złośliwi publikują na nasz temat, nie wiedząc nic o naszej rodzinie" - napisała argentyńska aktorka i modelka na Instagramie.

"Chcę, abyście wiedzieli, że nie mam wątpliwości, kto jest moim mężem i wybrałabym go jeszcze tysiąc razy" - dodała.

Lopilato stwierdziła, że takie oskarżenia wobec jej męża, znieważają również i ją. "Potrzebujemy miłości, nadziei, solidarności, a nie takich ludzi" - czytamy.

Zdjęcie Luisana Lopilato i Michael Buble / Gabriel Rossi / Getty Images

Nieco później aktorka złagodziła swój ton i podziękowała wszystkim, którzy się o nią martwili. "To bardzo ważne, abyśmy zwracali uwagę na takie problemy, a ja mam szczęście, że nie jestem ofiarą. Ale ważne jest, aby być czujnym i w miarę możliwości pomagać kobietom, które przez to przechodzą. Jednak to nie mój przypadek" - dodała.

Michael Bublé i Luisana Lopilato są małżeństwem od 2011 roku. Mają trójkę dzieci - synów Eliasa i Noaha (w listopadzie 2016 r. wykryto u niego raka wątroby; w związku z chorobą chłopca rodzice zawiesili na jakiś czas swoje zawodowe kariery) oraz córkę Vidę Amber Betty.