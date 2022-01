Muzycy grypy Metallica wspomogli znanego w internecie ulicznego muzyka. Sheriff Drumman to perkusista, który zaistniał w sieci dzięki wyjątkowym występom na perkusji umieszczonej na jego ciężarówce.

Niestety, jakiś czas temu perkusiście skradziono wyjątkowy samochód razem ze sprzętem. Policja odnalazła auto, ale perkusji już w nim nie było.



Z pomocą przybyła Metallica, która zakupiła chłopakowi nowe bębny. Grupa poinformowała o tym w social mediach.



"Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pomóc koledze artyście. Nie przestawaj grać Sheriff Drumman!" - napisali.



Muzyk odpisał swoim darczyńcom.



"Wielkie dzięki, chłopaki. Dziękuję za to, że poświęciliście czas i pieniądze, żeby pomóc mi robić to, co najbardziej kocham" - napisał Drumman.



W zeszłym roku zespół promował wyjątkową składankę zabierającą covery piosenek, który znalazły się na legendarnym "Czarnym albumie".

"The Metallica Blacklist" to znacznie więcej niż tribute album. To celebracja niesłabnącego wpływu albumu "Metallica" na kolejne generacje artystów. To także jeden z najbardziej ambitnych projektów przygotowanych przez team zespołu.



Wideo Metallica: Enter Sandman (Moscow, Russia - September 28, 1991) (Audio Preview)

Do "Blacklist" zaproszono ponad 50 artystów reprezentujących niesamowicie różnorodny zakres gatunków, pokoleń, kultur, kontynentów i nie tylko. Każdy z nich zaprezentował własną i wyjątkową wizję ulubionego utworu z czarnego albumu. "The Metallica Blacklist" to przypomnienie, dlaczego album sprawił, że Metallica trafiła do głównego nurtu, oraz nowy wgląd w uniwersalne i ponadczasowe kompozycje.



Na kompilację trafili artyści wykonujący country, elektronikę, hip-hop, punk, indie, rocka, metal, pop... Każdy z artystów nie tylko użyczył swojej kreatywności, ale także wybrał organizację charytatywną, której konto zasili część wpływów ze sprzedaży "Blacklist" - podzielone na równo z fundacją Metalliki All Within My Hands.