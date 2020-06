​Megascavenger: Piosenki w tonacji szaleństwa

"Songs In The Key Of Madness" - taki tytuł nosić będzie nowy album szwedzkiego projektu Megascavenger.

Do udziału w nagraniach piątej płyty Megascavenger niestrudzony Rogga Johansson (człowiek, który maczał palce w kilkudziesięciu projektach i formacjach) zaprosił ponownie liczne grono gości, w tym Dennisa Blomberga z Paganizer, Jonny'ego Petterssona z Wombbath i Robera z Machetazo.Na bębnach zagrał Jon Skäre z Wachenfeldt.

Po dłuższej przygodzie z polską Selfmadegod Records, tym razem oldskulowo deathmetalowy Megascavenger związał się z hiszpańską Xtreem Music i to właśnie w barwach madryckiej wytwórni ukaże się "Songs In The Key Of Madness". Premierę zaplanowano na 6 sierpnia (CD).

Nowy longplay Megascavenger promuje już singel "Five Severed Fingers" z gościnnym udziałem Dennisa Blomberga z Paganizer, w którego składzie od lat figuruje Rogga.



Sprawdź utwór "Five Severed Fingers" Megascavenger:

Oto program albumu "Songs In The Key Of Madness":



1. "They Went Mad"

2. "The Beckoning Of The Rats"

3. "Laboratory Serenades"

4. "First We Slay (Then We Gorge)"

5. "Five Severed Fingers"

6. "Nothing But The Feet Remains"

7. "Human Sinkhole"

8. "A Terrible Tale Of Reeking Remains".