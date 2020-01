Me And That Man: Nowa płyta "New Man, New Songs, Same Shit, vol. 1". Zobacz teledysk "Surrender"

Muzycy grup Slipknot, Trivium, Mastodon i Shining to tylko niektórzy goście, którzy pojawią się na nowej płycie dowodzonego przez Nergala jego pobocznego projektu Me And That Man. Do sieci właśnie trafił teledysk do kolejnego nowego utworu - "Surrender".

Nergal zapowiada nową płytę z grupą Me And That Man AKPA

Przypomnijmy, że Me And That Man to powstały w 2016 r. wspólny projekt Adama Nergala Darskiego (lider metalowej grupy Behemoth) i Johna Portera. W pierwszym składzie u ich boku pojawili się Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (Fuzz, Proghma-C; instrumenty perkusyjne). Mazolewskiego w koncertowym składzie szybko zmienił pochodzący z Włoch Matteo Bassoli (Proghma-C, eks-Blindead).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Nergal Darski: Moja studnia bez dna TV Interia

Reklama

Grupa zadebiutowała singlem w dwóch wersjach językowych - polskiej ("Cyrulik Jack") i angielskiej ("My Church Is Black"). Autorami nagrania są Adam Nergal Darski (muzyka) i Olaf Deriglasoff (tekst).



Jeszcze przed premierą albumu "Songs Of Love And Death" (marzec 2017 r.) poznaliśmy utwory "Ain't Much Loving" i "Cross My Heart And Hope To Die".

Clip Me And That Man Ain't Much Loving

- Jest to w jakimś sensie muzyka drogi. Najbliżej jej do amerykańskiego grania. Nergal kiedyś rzucił, że gramy necro-blues... też brzmi fajnie!- mówił Interii John Porter.



Nergal dodawał, że bardzo trudno ich debiutancki album sklasyfikować. - Podoba mi się, że ludzie są skonfundowani. Nie wiedzą z jakim stylem mają do czynienia. Spekulowano, że będzie to neo folk, blues, country. Wiadomo, blues jest wypadkową tego typu historii, ale gatunków i inspiracji jest naprawdę sporo.

Clip Me And That Man Cross My Heart And Hope To Die

W marcu 2018 r. okazało się, że drogi Nergala i Portera się rozeszły. U boku tego pierwszego pojawił się za to Sasha Boole, pochodzący z Ukrainy wokalista i gitarzysta, który w ciągu trzech ostatnich lat wystąpił w Polsce ponad 200 razy. Co ciekawe, to on jesienią 2017 r. supportował Me And That Man. Sasha koncertował też u boku m.in. King Dude, Krzysztofa Zalewskiego, Lao Che czy CeZika.

W tym składzie zarejestrowano nowy album "New Man, New Songs, Same Shit, vol. 1", który ukaże się 27 marca.



"Tym razem chciałem podjąć trochę inne wyzwanie i stworzyć album składający się z 11 utworów, ale tak, żeby każdy kawałek wyróżniał się odmiennym charakterem i klimatem. Album zarejestrowałem wraz z najbardziej utalentowanymi i najważniejszymi osobami z obecnej sceny i wspólnie wybieramy się na wycieczki do świata bluesa, folku, country, a nawet spaghetti westernu. Czas pokaże, czy osiągnęliśmy cel, ale głęboko wierzę, że tak będzie. Jestem bardzo dumny z tego dzieła. Chciałbym podziękować KAŻDEMU z naszych gości za udział w tym projekcie" - ekscytuje się Nergal.

Clip Me And That Man Burning Churches - feat. Mat McNerney

Wśród gości na płycie pojawią się m.in. Corey Taylor (Slipknot), Brent Hinds (Mastodon), Matt Heafy (Trivium), Ihsahn (Emperor), Niklas Kvarforth z szwedzkiego Shining.

Poznaliśmy już utwory "Burning Churches" (gościnnie Mat McNerney z Grave Pleasures) i "Run With The Devil" (Jørgen Munkeby z norweskiego Shining). Teraz do sieci trafił teledysk do utworu "Surrender", w którym zespołowi towarzyszą Landers Andelius (z formacji Dead Soul) oraz Rob Caggiano z Volbeat.

Clip Me And That Man Run With The Devil

"New Man, New Songs, Same Shit, vol. 1" został wyprodukowany przez Nergala, a nagraniami zajęli się Haldor Grunberg i Łukasz Kumański. Materiał zarejestrowano w Drive Recording Studio, miksem zajął się Haldor Grunberg w Satanic Audio, natomiast masteringiem Brian Lucey w Magic Garden Mastering.

Clip Me And That Man Surrender

Oto szczegóły płyty "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1":



1. "Run with the Devil" / feat. Jorgen Munkeby (Shining)

2. "Coming Home" / feat. Sivert Høyem (Madrugada)

3. "Burning Churches" / feat. Mat McNerney (Grave Pleasures)

4. "By the River" / feat. Ihsahn (Emperor)

5. "Męstwo"

6. "Surrender" / feat. Landers Andelius (Dead Soul)

7. "Deep Down South" / feat. Johanna Sadonis (Lucifer)

8. "Man of the Cross" / feat. Jérôme Reuter (Rome)

9. "You Will Be Mine" / feat. Matt Heavy (Trivium)

10. "How Come" / feat. Corey Taylor (Slipknot)

11. "Confession"/ feat. Niklas Kvarforth (Shining).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Nergal Darski: To takie mrugnięcie okiem TV Interia

W kwietniu 2020 r. zespół rusza w polską trasę koncertową "New Tour, New Songs, Same Shit 2020". Nergalowi i jego ekipie podczas trasy będą towarzyszyć Frank The Baptist, Mùlk oraz wspomniany wcześniej Jørgen Munkeby z Shining.

Oto szczegóły polskich koncertów:

2.04 - Wrocław, Zaklęte Rewiry

3.04 - Szczecin, Kosmos

4.04 - Gdańsk, Stary Maneż

5.04 - Toruń, Lizard King

15.04 - Warszawa, Palladium

16.04 - Kraków, ZetPeTe

17.04 - Poznań, Tama

18.04 - Gostyń, Hutnik

19.04 - Katowice, P23.

Zobacz teledysk "My Church Is Black"...



Clip Me And That Man My Church Is Black

...i "Cyrulik Jack":