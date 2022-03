"Dime" to pierwszy hiszpańskojęzyczny singel Matteo Bocelliego. 4 marca utwór pojawi się w oryginalnej włoskiej wersji pod tytułem "Dimmi".

Współautorami piosenki są włoski wokalista Mahmood (będzie reprezentował swój kraj podczas tegorocznej Eurowizji w duecie z Blanco), wokalistka i kompozytorka Sylvia Tofani oraz producent Jesse Shaktin (m.in. Sia, Kelly Clarkson, Jennifer Lopez). Za hiszpański tekst odpowiadają Jean Rodriguez i Matteo Bocelli.

Teledysk "Dime" nakręcił Eric Ogden.

Przypomnijmy, że pierwszą zapowiedzią debiutu Matteo Bocelliego była piosenka "Solo". 24-letni wokalista wybrał ją na pierwszego singla z ponad 60 piosenek.



- Mocno wierzę w to, że muzyka to zwykle po prostu miłość. W dzisiejszych czasach miłości nie może być za wiele. Dlatego w mojej muzyce staram się zawrzeć elementy mojej duszy, moją miłość. Miło jest pisać o konkretnej osobie, ale jeszcze ciekawiej jest pisać o miłości do całego świata. Oprócz tego chciałbym dawać ludziom nadzieję i zwracać uwagę na to, jak ważny jest pokój. Takie przesłanie ma moc pomagania, a myślę, że każdy z nas czasami potrzebuje pomocy - mówił Matteo w rozmowie z Interią.

Matteo Bocelli był muzyczną gwiazdą gali Viva Photo Awards w Warszawie. 24-letni wokalista zaśpiewa singel "Solo" zwiastujący jego debiutancki album, który ma ujrzeć światło dzienne w 2022 roku.

Kim jest Matteo Bocelli?

Przyszedł na świat w październiku 1997 roku, jako drugi syn Andrei i jego ówczesnej żony Enrici Cenzatti. Matteo ma starszego o dwa lata brata Amosa oraz 9-letnią przyrodnią siostrę Victorię, który jest owocem miłości Andrei i jego drugiej żony Veronici Berti.

Przygodę z muzyką zaczął w wieku sześciu lat. To właśnie wtedy, za namową sławnego taty, rozpoczął naukę gry na fortepianie. Nie była to jednak miłość od pierwszego dźwięku. Początkowo Matteo buntował się przeciwko lekcjom śpiewu i fortepianu. Dopiero po latach muzyka stała się jego pasją i drogą, którą postanowił kroczyć.

"Musiało minąć wiele lat, żebym docenił muzykę i to, co robię. Już się nie buntuję. Jestem gotowy na podporządkowanie życia muzyce" - mówił Matteo Bocelli w jednym z wywiadów.



5 lutego rozpoczęła się 69. edycja włoskiego święta piosenki - Sanremo Music Festival.

W 2015 roku Matteo Bocelli zaczął studia w Conservatorio Boccherini we włoskim mieści Lucca. Debiutował na scenie wśród Leo Nucci'ego i Summi Jo'a śpiewając Verdiego w rzymskim Koloseum w swoim ojczystym języku. Wystąpił także jako tenor w Teatro del Silenzio - amfiteatrze położony w Lajatico, rodzinnym mieście Andrei Bocellego.

Międzynarodowy rozgłos zyskał w 2018 roku za sprawą utworu "Fall On Me", który zaśpiewał w duecie z ojcem. Utwór pojawił się na albumie Andrei "Si" i znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Dziadek do orzechów. Cztery królestwa".