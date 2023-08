Mata jednak niewinny? Poznaliśmy decyzję prokuratury

Wiadomości

W zeszłym roku Mata zorganizował koncert na bulwarach wiślanych w Warszawie. Na popularnych schodkach pojawiło się tysiące fanów, a sam artysta grał dla nich z barki pływającej w tamtej okolicy. Chęć zobaczenia z bliska swojego idola i brak odpowiedzialności wśród młodzieży sprawiły, że do rzeki wskoczyło kilka osób, próbując do niego dopłynąć. Finalnie do barki podpłynęła motorówka policyjna, a funkcjonariusze zakończyli imprezę. Po kilku dniach prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie, które trwało do teraz. Zdecydowano, by ją umorzyć.

Mata od początku kariery wzbudza kontrowersje /LUKASZ KALINOWSKI /East News