Maryla Rodowicz wkręciła wszystkich! Posłuchaj piosenki "Wiosna"

Plotkarskie media na podstawie filmiku z Instagrama wysnuły teorię, że Maryla Rodowicz kończy karierę. Tymczasem ikona polskiej piosenki właśnie wypuściła nowy utwór "Wiosna".

Maryla Rodowicz prezentuje nową piosenkę AKPA

"Siedzę i myślę, dobrze że to koniec" - taki podpis pojawił się pod filmikiem opublikowanym przez Marylę Rodowicz na Instagramie.

Od razu w plotkarskich mediach pojawiły się wpisy, że królowa polskiej piosenki kończy trwającą kilka dekad imponującą karierę ("przerażające wieści" - krzyczą tytuły).

To o tyle zaskakujące, że Maryla wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza żegnać się ze sceną.



"Słuchając singla będziecie się uśmiechać. Czytam, czytam na portalach plotkarskich, że szykuję się do pogrzebu. Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie to, że temat pogrzebu jednak nie jest zabawny. No ludzie kto wymyśla takie brednie, że ja się przygotowuję do pogrzebu. Do jakiego pogrzebu. I to piszą, że znają szczegóły i datę w maju. No fajnie, idzie wiosna, a oni o pogrzebie. Bzdura, nie wierzcie w takie bzdury" - tak komentowała na swoim oficjalnym forum niedawne doniesienia, że szykuje ponowny pogrzeb swojej mamy i babci.

Wspomniana "Wiosna" to właśnie tytuł nowego singla, który pojawił się w serwisie Spotify 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny.



Posłuchaj piosenki "Wiosna"!

Sprawdź tekst "Wiosny" w serwisie Teksciory.pl!

Przypomnijmy, że ostatnia płyta Maryli Rodowicz - "Ach świecie..." - ukazała się w 15 września 2017 roku.

Autorem piosenek był Witold Łukaszewski, a jej producentem został Maciej Muraszko. Okładkę stworzyła Olka Osadzińska.



