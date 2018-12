Maryla Rodowicz przed Sylwestrową Mocą Przebojów. Jak gwiazda spędzi święta?

"Wigilia i święta to czas obowiązkowo spędzany z rodziną" - podkreśla Maryla Rodowicz, która szykuje się do występu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na odnowionym Stadionie Śląskim w Chorzowie.

"Wszystkie potrawy przygotowuję sama z córką, która specjalizuje się w pieczeniu ciast. Wigilia, to przede wszystkim karp faszerowany z rodzynkami i świeżo tarty chrzan. Dla dzieci najważniejszy jest pasztet, z kaczki, albo z zająca, który znika w ekspresowym tempie. No i oczywiście barszcz czerwony i zupa grzybowa" - opowiada Maryla Rodowicz.

"Tradycyjnym wigilijnym daniem są pierożki z farszem grzybowym w cieście drożdżowym smażone w głębokim oleju. Najlepsze są gorące, chrupiące. No i ten zapach grzybów" - dodaje gwiazda.

"Dla mnie największą radość sprawia pachnąca, kolorowa choinka, którą trzymam do lutego. Dopiero, jak zamiata gałęziami o podłogę znika z mojego domu" - podkreśla.

Telewizja Polsat i Miasto Katowice przez trzy lata z rzędu wspólnie żegnały rok pod hasłem Sylwestrowa Moc Przebojów.

Wcześniej transmitowano imprezy z Gdyni (lata 2013-2014), z Warszawy (lata 2008-2012) i z Krakowa (lata 2006-2007).

Ostatniego dnia 2018 r. w Chorzowie poza Marylą wystąpią także m.in. Michał Szpak, gwiazda rock polo Sławomir (będzie także na sylwestra TVP w Zakopanem), Ewa Farna, Michał Wiśniewski, Cleo (trenerka nowej edycji "The Voice Kids" w TVP2), Grzegorz Hyży (trener "The Voice of Poland"), Ewelina Lisowska, Mateusz Ziółko, Łobuzy, Enej, Feel, Piersi oraz Liz Mitchell z Boney M.

