Martwa Aura z albumem "Morbus Animus"

Blackmetalowy kwintet Martwa Aura z Poznania przygotował drugą płytę.

Zespół Martwa Aura szykuje nową płytę /materiały prasowe

Początek bieżącego roku muzycy Martwej Aury spędziła pracując nad nowym albumem. Za nagrania, miks i mastering odpowiadają Marcin Rybicki i Left Hand Sounds.

Premiera, planowana początkowo na maj, została przesunięta na wrzesień.

"'Morbus Animus' zawiera pięć utworów ponurego i zimnego black metalu. Zespół nie sili się na poszukiwania, jednocześnie wspinając się poziom wyżej i prezentując najpotężniejszy materiał w swojej karierze. Intensywny black metal w klasycznej formie uzupełniają teksty w języku polskim przepełnione mrokiem, pustką, beznadzieją i szarością. Pragnieniem wiecznego spokoju. Śmiercią" - czytamy.

Materiał, którego premierę wyznaczono wstępnie na początek września, dostępny będzie w wersji CD i na winylu nakładem krakowskiej Under The Sign Of Garazel Productions, w edycji kasetowej (w barwach Putrid Cult) oraz drogą elektroniczną.

Premierowej kompozycji "Ostatnia gwiazda" Martwej Aury z albumu "Morbus Animus" możecie posłuchać poniżej: