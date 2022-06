Po zwycięstwie w talent show TVP, w ciągu ostatnich dwóch lat, Marta Gałuszewska wydała kilka popularnych utworów, zdobyła platynowe wyróżnienie za debiutancki singel "Nie mów mi nie" ( posłuchaj! ), nagrała EP-kę "Reasons" i współpracowała z przeróżnymi artystami polskiej sceny muzycznej.

W czerwcu 2020 r. wypuściła klubowy numer "Rooftop" pod szyldem MVRT.



"Przez ostatnie dwa lata miałam okazję uczestniczyć w wielu sesjach nagraniowych i pracować nad muzyką z ludźmi z całego świata. MVRT to projekt przedstawiający to, czego się o sobie nauczyłam w tym czasie, pozwalający zajrzeć odbiorcy, co się dzieje w moim sercu i głowie. To też delikatny odskok od Marty Gałuszewskiej, która, chociaż jest nieodłącznym elementem mnie, musiała dorosnąć muzycznie do tego, jaki przekaz chce za sobą zostawić. MVRT ma pokazać, że różnorodność może być zamierzona, ale też udowodnić, że polscy wokaliści również mają szansę na światowej scenie mainstreamowej / EDM" - tłumaczyła wtedy wokalistka.

Muzyczne i wizualne metamorfozy prezentowała też jesienią 2020 r. w 13. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsatu wcielała się w tak różnych wykonawców, jak m.in. Beyonce, sanah, Ania Dąbrowska, Zdzisława Sośnicka, Shakira czy Michael Jackson. W końcowej klasyfikacji zajęła 4. miejsce.



Na najnowszych zdjęciach na Instagramie 32-letnia wokalistka zaprezentowała się w wersji blond, co wzbudziło wiele reakcji wśród jej fanów przyzwyczajonych do różowych włosów.

"Nowa siostra Kardashian, Vanessa Hudgens, Halsey czy Ava Max?" - zapytała Marta Gałuszewska.

W kolejnym wpisie wyjaśniła się chwilowa przemiana. "Instagram nie jest dokładnie rzeczywistością. Nie mówiłam, że was ostrzegałam" - napisała. Okazało się, że długie blond włosy to jest peruka, a poniżej możecie zobaczyć, jak faktycznie obecnie wygląda wokalistka.

"Ta chwilowa iluzja była jak złoto" - skomentowała Maja Kapłon, która dotarła do finału ósmej edycji "The Voice of Poland".