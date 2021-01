Mark Ronson i Diplo łączą siły z Ellie Goulding. Zobacz klip "New Love"

Duet Silk City powraca po 3 latach z nowym singlem "New Love", w którym gościnnie słyszymy Ellie Goulding.

Ellie Goulding nagrała numer z Silk City /Anthony Harvey /Getty Images

"Jestem podekscytowany, że znowu pracujemy z Markiem. Od czasu powstania Silk City nieustająco wymienialiśmy się pomysłami i w końcu obydwaj znaleźliśmy czas, żeby je zrealizować. Stworzyliśmy klasyczny house'owy numer, a Ellie była na tyle uprzejma, ze użyczyła nam do niego swojego głosu - stwierdził Diplo.

Uwielbiam muzykę, która powstaje z mojej współpracy z Wesem. Te kawałki mają w sobie radość, której brakuje mi w samodzielnym tworzeniu. Znam Ellie już ponad 10 lat i wreszcie udało nam się coś zrobić wspólnie. Jej głos ma wspaniałe unikatowe brzmienie, które przebija się przez wszystko inne - mówił Mark Ronson.

Znam Marka i Wesa od lat i to był dobry moment, żeby zacząć wspólnie działać. Teraz każdy z nas chce być wolnym i tańczyć, nawet jeśli miałby to być taniec w kuchni - przyznała Ellie Goulding.

Clip Silk City New Love (feat. Ellie Goulding)

Wielokrotnie wyróżniana platynowymi odznaczeniami, wokalistka Ellie Goulding ma na swoim koncie dwie nominacje do nagrody Grammy, nominacje do Złotego Globu, dwie nagrody BRIT, sprzedała 18 milionów kopii albumów oraz 140 milionów kopii singli, a jej utwory zostały odtworzone 23 miliardy razy. W 2020 roku artystka zdobyła nagrodę magazynu Billboard w kategorii Top Dance/Electronic Song za jej kawałek "Close To Me", w którym gościnnie wziął udział Diplo.

Silk City to Diplo i Mark Ronson. Nazwali się tak po knajpie z Filadelfii, w której tych dwóch spotkało się po raz pierwszy 20 lat temu. Silk City to celebracja klasycznej muzyki tanecznej. Po dekadach znajomości Diplo i Ronson w 2018 roku zaczęli współpracę, żeby uczcić muzykę house, disco i dance. Ich singel "Electricity" z Duą Lipą zdobył nagrodę Grammy i ma status platyny w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.