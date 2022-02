Marillion i teledysk "Murder Machines": Wirus wciąż się wkrada. Kiedy premiera nowej płyty "An Hour Before It's Dark"?

Mająca wielu fanów w Polsce grupa Marillion prezentuje teledysk do nowego singla "Murder Machines". To kolejna zapowiedź szykowanej na początek marca płyty "An Hour Before It's Dark".

Steve Hogarth jest wokalistą Marillion /Roberto Ricciuti/Redferns /Getty Images