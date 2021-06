Popularna piosenkarka nie jest już gwiazdą Roc Nation. Mariah Carey postanowiła zerwać współpracę z tę wytwórnią po kłótni z jej szefem, słynnym raperem Jayem-Z. Jak donosi "The Sun", wokalistce nie spodobały się jego pomysły na to, jak powinna wyglądać jej dalsza kariera.

Mariah Carey zerwała współpracę z wytwórnią /JB Lacroix/WireImage /Getty Images

Reklama

"Mariah i Jay-Z odbyli bardzo burzliwe spotkanie dotyczące przyszłości jej kariery. Niestety, nie doszli do porozumienia w tej sprawie. Piosenkarka powiedziała, że nie chce mieć z nim do czynienia i ogłosiła rezygnację ze współpracy z Roc Nation. Szkoda, bo w ciągu ostatnich kilku tygodni wykonali świetną pracę" - donosi osoba cytowana przez "The Sun".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariah Carey Touch My Body

Reklama

Mariah Carey podpisała kontrakt z zarządzaną przez Jaya-Z firmą w 2017 roku. Wytwórnia Roc Nation zajmowała się nie tylko produkcją i wydawaniem jej płyt, ale też obsługą menadżerską.

Nazwisko Carey zostało już usunięte z listy artystów reprezentowanych przez firmę słynnego rapera. Ta sytuacja - jak zapewniają znajomi Carey - nie skomplikuje jednak prac nad zapowiadaną przez artystkę płytą i planów trasy koncertowej.

"W tej chwili Mariah kończy prace nad nowym albumem, mocno inspirowanym nurtem R&B, planuje też światową trasę koncertową. I nie pozwoli, by sytuacja z Roc Nation stanęła jej na drodze" - zapewniło w rozmowie z "The Sun" osoba z otoczenia piosenkarki.

Mariah Carey obchodzi 50. (?) urodziny 1 / 11 Na świat przyszła w Huntington, w USA. Jej ojciec miał wenezuelskie korzenie, matka natomiast - irlandzkie. Źródło: Getty Images Autor: Deborah Feingold udostępnij

Informator dodał również, że Carey rozmawiała już z innymi menedżerami i sądzi, że znalazła kogoś, kto w pełni wierzy w nią i dalszy rozwój jej kariery.