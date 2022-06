Singel opowiada romantyczną historię "związku w pracy i życiu prywatnym". Za produkcję singla odpowiada partner Margaret - Kacezet. "Piotrek napisał ten utwór w ramach prezentu walentynkowego" - mówi Maggie.

Za wakacyjny teledysk nakręcony na Cyprze odpowiada Luk Jaszcz. W finale kipu fani mogą usłyszeć tajemniczy głos. Czy pochodzi z przyszłości? Być może. Czy ma coś wspólnego z głosem, który fani po raz pierwszy usłyszeli podczas trasy "Urbano Futuro"?

"Vino" to drugi singel opublikowany w tym roku. Pierwszy, "Cry In My Gucci", w niecały tydzień po premierze stał się viralowym hitem na TikToku. Margaret z okazji premiery singla przygotowała specjalny układ taneczny, który został już wielokrotnie powtórzony przez użytkowników portalu.

Reklama

Clip Margaret Vino x Kacezet