Margaret ujawnia szczegóły nowej płyty "Gaja Hornby". Gościnnie jej partner KaCeZet

31 maja ukaże się zapowiadana już przez nas płyta "Gaja Hornby" Margaret. Tym razem wokalistka postanowiła nagrać cały album w języku polskim.

Margaret w dorobku ma płyty "Add the Blonde" (2014), "Monkey Business" (2017) i album nagrany z kanadyjskim wokalistą Mattem Duskiem "Just the Two of Us" (2015).



Materiał na płytę "Gaja Hornby" w całości został nagrany w języku polskim.

Tytułowa Gaja Hornby to alter ego wokalistki, która opowiada o swojej ewolucji, rozlicza się z błędów i dociera aż na rozstaje dróg.

Tytułowy utwór to przede wszystkim prawdziwa historia. "Mam 27 lat i się kręcę" - tekst, który słyszymy już w pierwszej sekundzie zaprasza do tej wyjątkowo intymnej, muzycznej podróży.

Do współpracy przy nowym albumie Margaret zaprosiła swojego partnera - wokalistę Piotra "KaCeZet" Kozieradzkiego, który pojawił się w utworze "Chwile bez słów".

Przed premierą wokalistka wypuściła dwa teledyski do utworu "Tempo", z którym próbowała swoich sił w szwedzkich eliminacjach do tegorocznej Eurowizji. Podzielone na części "góra" i "dół" klipy tworzą całość oglądane na dwóch urządzeniach.

Oto szczegóły płyty "Gaja Hornby":

1. "Gaja Hornby"

2. "Ten dzień"

3. "Serce Baila"

4. "Błyski fleszy, plotki, ścianki"

5. "Ej chłopaku"

6. "VAJB" (feat. Gverilla)

7. "Psia mać"

8. "Chwile bez słów" (feat. KaCeZet)

9. "Światło".