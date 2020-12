Marasmus: Trzeci album gotowy

"Necrotic Overlord" - to tytuł nowej płyty Amerykanów z formacji Marasmus.

Marasmus po raz trzeci /Oficjalna strona zespołu

Pierwszy od sześciu lat album wściekłych deathmetalowców z Kansas City trafi na rynek 20 marca 2021 roku nakładem indyjskiej Transcending Obscurity Records. Wytwórnia z Mumbaju przygotowała wersję cyfrową oraz dwie edycje CD (digipack i limitowany boks).



Reklama

Okładkę "Necrotic Overlord" zaprojektował brazylijski artysta Rafael Tavares. Szatą graficzną zajął się Fin Turkka G. Rantanen.



Nowy longplay muzyków z Missouri promuje kompozycja "Carrion Ascension". Możecie jej posłuchać poniżej:

Wideo Marasmus (US) - Carrion Ascension (Death Metal) Transcending Obscurity #deathmetal

Oto lista utworów albumu "Necrotic Overlord":



1. "Ectoplasmic Violation"

2. "Universal Deceit"

3. "Appeasing Thanatos"

4. "Necrotic Overlord"

5. "Voices Of The Wailing Deceased"

6. "Archaic Burial Rites"

7. "Carrion Ascension"

8. "Insurrection"

9. "Pagan Orgies To Human Sacrifice"

10. "Forsaken Graves Of Infant Kings".