"Napisaliśmy tę piosenkę zaraz po trasie, wciąż nosiła nas energia po wszystkich podróżach. Powstała między Londynem a Los Angeles. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i uważamy, że to coś zupełnie nowego" - podkreśla Victoria De Angelis, basistka Maneskin .

Wokalista Damiano David dodaje: "To historia kogoś, kto nie ma płci, niczego innego; to ty decydujesz, kim jest. Znajdź kogoś innego, a zobaczy w oczach tej osoby smutek oraz to, jak bardzo czuje się nie na miejscu - to zaproszenie jednej osoby dla drugiej, aby dołączyła do niej w tej nowej przygodzie. Nie wiedzą, co tak naprawdę ich czeka, ale po prostu cieszą się wyprawą".

Za tekstowe wideo do piosenki "Honey (Are U Coming?)" odpowiadają Michele Formica i Alessio Hong. W ciągu trzech dni od premiery nagranie zanotowało ponad milion odsłon.



Clip Maneskin HONEY (ARE U COMING?) (Lyric Video)

To właśnie utwór "Honey (Are U Coming?)" Włosi zaprezentują na żywo podczas gali MTV VMA, która odbędzie się 12 września w Newark w stanie New Jersey - po raz pierwszy ceremonia zostanie zorganizowana we wtorek. Dodajmy, że kwartet nominowany jest w kategorii Najlepszy rock (z utworem "The Loneliest").

Wydany w styczniu album "RUSH!" w błyskawicznym tempie wspięła się na 1. miejsce w 15 krajach. Wyprodukowana przez Maxa Martina i Fabrizio Ferraguzzo płyta zawiera utwory zarówno w języku angielskim, jak i włoskim. Przed premierą swojej trzeciej płyty Włosi wypuścili single "Mammamia", "Supermodel", "The Loneliest" i "Gossip" . W tym ostatnim utworze gościnnie kwartet wsparł Tom Morello , gitarzysta Rage Against The Machine .

Przypomnijmy, że wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później, dzięki wygranej na Eurowizji 2021 zostali obwołani zbawcami rocka. Na trasę zaprosili ich giganci z The Rolling Stones , a droga na największe areny i festiwale stanęła otworem. Włosi w 2022 r. byli jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni, a 12 maja pojawili się w hali COS Torwar w Warszawie.