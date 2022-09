W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": Co pokazali uczestnicy drugiego odcinka?

Pierwszym uczestnikiem drugiego odcinka była orkiestra dęta Dykobrass z Ukrainy. "Wczoraj przyjechaliśmy. jako mężczyźni mamy tylko 3 dni i wracamy" - odpowiedzieli na pytanie od kiedy są w Polsce. Panowie oczarowali publiczność swoją muzyką oraz choreografią.

"Co za band, jaki dance. Co się działo na tej scenie! Rozruszacie każdą imprezę, jest w Was tyle energii" - powiedziała Małgorzata Foremniak

"Kombinuję jak zrobić, żeby Was w Polsce zatrzymać na dłużej niż 3 dni" - pochwaliła muzyków Agnieszka Chylińska. Zespół trzymał 3 razy "tak".

Następnie na scenie pojawiła się 12-letnia Vanessa Kujawiak, która opowiedziała prowadzącym, że urodziła się w Międzynarodowym Dniu Tańca, więc musiała zacząć tańczyć. Dziewczynka zaprezentowała układ w stylu popping. Jak sama powiedziała, uczy się tańca on-line.

"Robiłam to na totalnym freestylu. Każdą sekundę tańca wymyślałam na bieżąco" - mówiła dziewczynka.

"Nie mogę sobie pozwolić, żeby opadła mi teraz szczęka, bo jeszcze trwają castingi. Ale opada mi szczęka!" - odpowiedziała Foremniak.

Jako trzeci wystąpił Jordan Forester z k-popową piosenką. Jako pierwsza "iksa" nacisnęła Foremniak. Następny był Kliment. Agnieszka Chylińska wytrzymała do końca występu.

"Było fajnie" - powiedział po występie Jordan. Zapytany przez Foremniak o to, czy przyszedł tu wygrać, odpowiedział: "Nie do końca. Przyszedłem, żeby się dobrze bawić. Najważniejsze, że sobie pośpiewałem"

"Ty jesteś potworem japońskim. Tego się nie dało słuchać" - powiedział Jan Kliment. Jako jedyna na "tak", była Agnieszka Chylińska, która uznała, że jej córki są fanami k-popu.

Duo Tela Marinera, duet będący na co dzień parą, zaprezentował układ taneczny do piosenki "All of me" Johna Legenda, podczas którego często zawieszali się na linie.

"Wyglądało to bardzo niebezpiecznie" - powiedział Kliment. "W tym stanie grawitacja nie istnieje" - oceniła zakochanych Foremniak.

"Tego potrzebowałam. Jesteście diamentem, jesteście złotem, jesteście wspaniali" - dodała Chylińska. Para otrzymała 3 "taki".

Podczas rozmowy z jurorami, tłumaczem był Marcin Prokop. Prezenter pozwalał sobie na dość frywolne tłumaczenie rozmowy.

"Marcin siat ap" - powiedziała w końcu Chylińska"

"Martin, sit down" - przetłumaczył Prokop.

Mieszkająca w Cambridge Marisa Smutek zapytana została przez Chylińską przed występem co jej się podoba obecnie w muzyce.

"Kasię Kowalską. Piosenki ma bardzo ładne. Pani też ma" - powiedziała na początku. Dziewczyna zaśpiewała utwór Miley Cyrus. Jak sama przyznała w zapowiedzi, kiedy się denerwuje, nie panuje nad głosem.

"Jestem pod wrażeniem twojej skromności. Ona dobrze wróży. Zachowaj to w sobie" - powiedziała Chylińska.

"Miałam gęsią skórkę" - dodała Foremniak. Po raz kolejny padło 3 razy "tak".

Następni zaprezentowali się zawodnicy Polskiego Związku Sumo. Podczas pokazu jeden z uczestników tłumaczył czym jest ta dziedzina sportu. "Sumo jest bardzo prostym sportem. Polega na wypchnięciu przeciwnika z okręgu o średnicy 4 metrów 75 centymetrów" - wyjaśnił.

"Przepiękny pokaz. Jak to pan pięknie opowiada to się chcę oglądać!" - pochwalił ich Kliment.

"Jakby pan powiedział, żebym poszła panu po 2 piwa, to bym poszła" - dodała Agnieszka Chylińska. Znowu całe jury było na "tak".

Waldemar Kukurowski jak powiedział, zajmuje się rolnictwem oraz akrobacyjną jazdą na rowerze. Podczas występu stanął na rowerze na głowie, czy jechał na rowerze stojąc jedną nogą na siodełku, a drugą na kierownicy. Jak sam przyznał, nie wyszła mu figura zwana "High tower".

"Czy mi przeszkadzało, że ten 'fajdałer' Ci nie wyszedł? No nie" - powiedziała Chylińska. Wszyscy jurorzy po raz kolejny byli na "tak".

Natasza Korotnika zaprezentowała belly dance, czyli taniec brzucha.

"Ty widziałeś coś takiego w życiu kiedyś? To gdzie ty chodzisz?" - rzuciła do Klimenta Chylińska podczas występu.

Po występie, dziewczyna opowiedziała swoją tragiczna historię.

"Przyjechałam z Mariupola. Jestem w Polsce od dwóch dni. Z bożą pomocą udało nam się przeżyć i wyjechać. Wzięłam tylko kostiumy, mojego kotka i pieska. Naszym domem jest samochód" - opowiedziała. Brat tancerki musiał zostać i bronić kraju.

Jak opowiedziała, w swoim kraju odnosiła sukcesy i wszystko skończyło się jednego dnia.

"To niebywały kontrast pomiędzy pięknem twojego tańca, twoim ciałem pełnym życia, a tym co się przytrafiło tobie i twojej rodzinie" - powiedziała Agnieszka Chylińska. "Jestem oszołomiona" - dodała Foremniak.

"Jest ciężko coś powiedzieć. Spróbuję się skupić na twoim tańcu. To było profesjonalne. Twój występ był najlepszym w tej edycji" - ocenił występ Jan Kliment.

Muzyk sesyjny, współpracujący na co dzień z Czerwonymi gitarami, znany jako Maromaro wystąpił z syntezaotrami typu Stylophone. Zaprezentował m.in. utwory Rage Against The Machine, czy Metalliki.

"Masz pomysł na siebie" - powiedziała Małgorzata Foremniak.

"Mam wrażenie, że jakbyś zagrał na zębach, to też byśmy byli zachwyceni" - powiedziała była wokalistka O.N.A., chociaż Jan Kliment był na "nie".

Kolejna była grupa taneczna Wolf Gang, która zaprezentowała układ w stylu hip-hop.

"Kochani. Coś czułem, że to będzie świetne. Prosty, doskonały technicznie zespół, który nie musi się ukrywać za żadnymi kostiumami. Jeden z najlepszych występów" - powiedział Jan Kliment.

"Pokazaliście, że macie gangstę w sobie" - dodała Foremniak, po czym nacisnęła Złoty Przycisk, dzięki któremu grupa na pewno przechodzi od kolejnego etapu.

