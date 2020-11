Magdalena Narożna znowu zaskoczyła. Pokazała zdjęcie z urodzin

Magdalena Narożna świętowała 32. urodziny. Z tej okazji podzieliła się z fanami zdjęciem z imprezy.

Magda Narożna stoi na czele grupy Piękni i Młodzi /Paweł Murzyn /East News

Magdalena Narożna znana z występów z zespołem Piękni i Młodzi jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Ostatnio piosenkarka obchodziła 32. urodziny. Z powodu obostrzeń wprowadzonych przez pandemię koronawirusa mogła świętować tylko w gronie domowników.

Na swoim profilu pochwaliła się zdjęciem z imprezy. Pozuje na nim z narzeczonym Krzysztofem Byniakiem.



"Dziękuje Wam za to że jesteście ze mną. To już 32 lata, a może to początek" - napisała pod fotografią.



Fani byli zaskoczeni jej nową fryzurą. Nie szczędzili życzeń i komplementów. "Jaka młodziutka jak 18stka", "Extra zdjęcie szuper wyglądasz gratulacje" - zachwycali się (pisownia oryginalna).