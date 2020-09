Magdalena Narożna o ślubie. Ujawniła więcej szczegółów

Magdalena Narożna niedawno zaręczyła się, a teraz myśli o ślubie. Wybrała już suknię, w której pojawi się na uroczystości.

Magdalena Narożna stoi na czele zespołu Piękni i Młodzi AKPA

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski.



Reklama

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.



Kłótnia po koncercie podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką doprowadziła do tego, że Dawid Narożny odszedł z zespołu.

Niedawno Narożna zdradziła, że przyjęła oświadczyny swojego partnera Krzysztofa Byniaka. Okazuje się, że para rozmawia już o sformalizowaniu związku.



"To jest przyjemny temat. Każda kobieta też w jakiś sposób chce mieć poczucie bezpieczeństwa. To nie jest aż do takiego stopnia, że się śpieszymy i ma to nastąpić już. Czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa, czy to będzie spontaniczne i tak nikt nie będzie wiedział, i po prostu zrobimy taki krok tylko dla siebie, bo my jesteśmy dla siebie, a nie dla kogoś. Jak się potoczy, to życie pokaże" - powiedziała wokalistka w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.



Clip Piękni i Młodzi Bez siebie

"Na pewno byłaby krótka. Moją cechą charakteru, kobiecości, są moje nogi. Więc uwielbiam je odsłaniać, mój Krzyś uwielbia jak je odsłaniam, więc ewentualnie jakiś ogonek z tyłu. Zresztą mam nawet jedną sukienkę, w której wystąpiłam w Mrągowie, którą uszyła mi oczywiście Ania Cichosz. Taka biała, przepiękna i jak patrzyłam na siebie w tej sukience, to pomyślałam, że w takiej sukni można by było wziąć ślub na plaży. W takiej pięknej scenerii" - mówiła na temat swojej wymarzonej sukni ślubnej.