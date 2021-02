Magda Welc powraca. Zobacz, jak zmieniła się zwyciężczyni "Mam talent" sprzed lat

Znana z programu "Mam talent" Magda Welc przygotowuje autorski materiał. Wokalistka wraca po 10-letniej przerwie.

Magda Welc w 2010 roku /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Zapowiedziany przez Magdę Welc album promuje utwór "Między słowami". Muzykę do niego stworzył Mariusz Ostański, z którym jakiś czas temu wokalistka nawiązała stałą współpracę. Tekst do piosenki stworzył Wojciech Byrski.

Oprócz nagrywania płyty 22-letnia wokalistka studiuje germanistykę. Początkowo myślała o wybraniu Akademii Muzycznej, jednak uznała, że lepiej pójść w też w innym kierunku niż śpiewanie.

"Języki obce zawsze sprawiały mi dużą przyjemność. Lubiłam się ich uczyć. Niemiecki jest dla mnie bardzo uporządkowanym językiem i bardzo konkretnym. Nawet w samej gramatyce to wszystko jest ściśle opracowane" - mówiła w studiu "DDTVN".



Wideo Magda Welc - Między słowami (Official Video)

Kim jest Magda Welc?

Magda Welc to zwyciężczyni trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). W finale pokonała Kamila Bednarka. Miała wtedy zaledwie 12 lat.

Po programie Magda uczestniczyła w wielu koncertach, występowała m. in. na imprezach dobroczynnych. Najbardziej znaczącym był występ u boku Jerzego Maksymiuka podczas 6. Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej.

Rok po sukcesie w "Mam talent" Magda rozpoczęła edukację w szkole muzycznej w Lublinie i przygotowała swój debiutancki album. Na płycie zatytułowanej "Sianko na stół. Kolędy i pastorałki" oprócz tradycyjnych i znanych utworów bożonarodzeniowych, znalazła się również "Kolęda dla nieobecnych" do muzyki Zbigniewa Preisnera oraz dwie nowe pastorałki przygotowane specjalnie dla młodej wokalistki, "Sianko na stół" oraz "Babci zegar". Później jednak zniknęła z mediów.

Magda Welc o sukcesie w "Mam talent"

"To się troszkę w głowie nie mieści, że to wszystko się ziściło - to, o czym zawsze marzyłam. Zawsze sobie myślałam: 'ale fajnie byłoby tam pójść i zobaczyć, jak to wygląda od środka'. I byłam, i zrobiłam to. Cudowne uczucie" - mówi po latach wokalistka.