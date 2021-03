Magda Welc i teledysk "Nie patrzę wstecz". "Teraz mogę spokojnie iść do przodu"

Znana z programu "Mam talent" Magda Welc przygotowuje autorski materiał. Do sieci trafił zimowy teledysk "Nie patrzę wstecz".

"Nie patrzę wstecz" to drugi - po "Między słowami" - singel Magdy Welc, który zapowiada debiutancki album 22-letniej wokalistki.

Piosenka powstała we współpracy z Mariuszem Ostańskim, kompozytorem i producentem, nagrodzonym Orłem za muzykę filmową do produkcji "Komeda, Komeda". Za tekst odpowiada Izabela Rybak.

"Zafascynowani urokami zimy postanowiliśmy, że cały klip będzie nakręcony w zimowej aurze. W tym roku bardzo nas ona inspirowała, a przy okazji pasowała też do klimatu piosenki" - opowiada Mariusz Ostański.

"Moment premiery singla nieprzypadkowo zbiega się z końcem zimy. Traktujemy ją jako coś, co już za nami" - dodaje Magda Welc.

"Ta piosenka jest klimatyczna i sentymentalna, ale posiada też dynamiczny refren. Śpiewając ją powracają różne sytuacje i tematy z przeszłości, które na szczęście zostawiłam już za sobą. Teraz mogę spokojnie iść do przodu. Jest ona dla mnie pewnego rodzaju sposobem na zamknięcie tego co było kiedyś, jak również nadzieją na nowy początek. Klimat drugiego singla trafia w sam środek mojego serca. Mam wrażenie, że dźwięki wydobywające się wraz z początkiem piosenki otulają mnie, mam ochotę się w nich zatopić i pozostać tak na moment beztrosko. Ale gdy wchodzi refren, ożywia mnie i napełnia całkiem nową energią" - dodaje 22-letnia wokalistka.

Oprócz nagrywania płyty 22-letnia wokalistka studiuje germanistykę. Początkowo myślała o wybraniu Akademii Muzycznej, jednak uznała, że lepiej pójść w też w innym kierunku niż śpiewanie.

"Języki obce zawsze sprawiały mi dużą przyjemność. Lubiłam się ich uczyć. Niemiecki jest dla mnie bardzo uporządkowanym językiem i bardzo konkretnym. Nawet w samej gramatyce to wszystko jest ściśle opracowane" - mówiła w studiu "DDTVN".

Kim jest Magda Welc?

Magda Welc to zwyciężczyni trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). W finale pokonała Kamila Bednarka. Miała wtedy zaledwie 12 lat.

Po programie Magda uczestniczyła w wielu koncertach, występowała m. in. na imprezach dobroczynnych. Najbardziej znaczącym był występ u boku Jerzego Maksymiuka podczas 6. Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej.

Rok po sukcesie w "Mam talent" Magda rozpoczęła edukację w szkole muzycznej w Lublinie i przygotowała swój debiutancki album. Na płycie zatytułowanej "Sianko na stół. Kolędy i pastorałki" oprócz tradycyjnych i znanych utworów bożonarodzeniowych, znalazła się również "Kolęda dla nieobecnych" do muzyki Zbigniewa Preisnera oraz dwie nowe pastorałki przygotowane specjalnie dla młodej wokalistki, "Sianko na stół" ( posłuchaj! ) oraz "Babci zegar" ( posłuchaj! ). Później jednak zniknęła z mediów.

Magda Welc o sukcesie w "Mam talent"

"To się troszkę w głowie nie mieści, że to wszystko się ziściło - to, o czym zawsze marzyłam. Zawsze sobie myślałam: 'ale fajnie byłoby tam pójść i zobaczyć, jak to wygląda od środka'. I byłam, i zrobiłam to. Cudowne uczucie" - mówi po latach wokalistka.