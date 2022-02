Zmiana tytułu nie byłaby niczym szczególnym, gdyby nie to, że artysta już pół roku temu wytatuował go sobie na lewej ręce "Born With Horns" i co więcej, do takiego samego czynu skłonił perkusistę - Travisa Barkera. który jest też producentem zapowiadanego albumu).

O zmianie tytułu fani MGK dowiedzieli się z zabawnego klipu opublikowanego przez niego na TikToku. Machine Gun Kelly i Travis Barker rozmawiają, nagle ten pierwszy - jakby nieśmiało - pyta: "Jesteśmy przyjaciółmi bez względu na wszystko, prawda..? Pamiętasz, jak wytatuowaliśmy sobie na ramieniu nazwę nowego albumu?".

W odpowiedzi Barker śmieje się tylko z niedowierzaniem i pyta, jaki teraz będzie tytuł.

TikTok

Data wydania albumu nie jest jeszcze znana. Wcześniej MGK powiedział tylko w magazynie "GQ", że muzyka na nim będzie "ciemniejsza" i "cięższa" niż na poprzednim "Tickets to my Downfall".