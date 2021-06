Macabre Decay przed premierą drugiej płyty

Już w piątek, 18 czerwca, swą premierę mieć będzie nowy materiał szwedzkiej formacji Macabre Decay.

Zespół Macabre Decay niedługo wyda nową płytę /materiały prasowe

Miksem i masteringiem płyty "Into Oblivion" zajął się Andreas "Bagge" Baglien z Dorftrottel Productions. Autorem okładki jest Niklas Webjörn.

Drugi album oldskulowych deathmetalowców ze Szwecji wyda w wersji CD rodzima Grind To Death Records. Edycję winylową szykuje z kolei niemiecka Corrupted Flesh Records.

Dodajmy, że wokalistą Macabre Decay jest Henka Andersson, aktualny frontman Centinex.

Nowej kompozycji "Kräks, Förruttnelse Och Våld" Macabre Decay możecie posłuchać poniżej:

Wideo Macabre Decay : Kräks förruttnelse och våld Official lyric video 2021.

Oto lista utworów albumu "Into Oblivion":

1. "Icon"

2. "Impenitent Homicide"

3. "Into Oblivion"

4. "Utterly Helpless"

5. "The Becoming Of Art"

6. "Altered Flesh"

7. "Wall Of Bones"

8. "Last Breath"

9. "Beauty In Carnage"

10. "Kräks, Förruttnelse Och Våld“.