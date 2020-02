Lustre po nagraniach albumu "The Ashes Of Light"

Szwedzki projekt Lustre wyda pod koniec kwietnia nową płytę.

Szwedzki projekt Lustre zaprezentuje nową płytę /materiały prasowe

"The Ashes Of Light" będzie już siódmym albumem jednoosobowego projektu Henrika Sundinga alias Nachtzeit, multiinstrumentalisty i wokalisty.

Jego twórczość osadzona jest w klimatach mistycznego black metalu i muzyki ambient.

Nowy album Lustre ujrzy światło dzienne 24 kwietnia nakładem szwedzkiej Nordvis Produktion.

Będzie dostępna w wersji CD (w tym jako limitowany digibook), na winylu oraz drogą elektroniczną.

Na płycie "The Ashes Of Light" usłyszymy sześć kompozycji:

1. "Eyes Like Stars"

2. "A Silent Tale"

3. "Like Music In The Night"

4. "The Empty Black"

5. "The Ashes Of Light"

6. “Lamentation At Dawn"

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z singlem "Like Music In The Night":