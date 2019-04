Louis Tomlinson w szczerej rozmowie o matce. Wywiad nagrano kilka dni przed śmiercią siostry

Louis Tomlinson na kilka dni przed śmiercią swojej siostry udzielił wywiadu, w którym otworzył się na temat swojej matki. Powiedział też, jak przechodził żałobę po jej stracie. Artysta, który powoli wychodził z załamania po utracie najbliższej osoby, pięć dni później musiał zmierzyć się z kolejnym dramatem.

Louis Tomlinson w szczerej rozmowie o swojej zmarłej matce /Ilya S. Savenok /Getty Images

Dokładnie pięć dni przed śmiercią Felicite Tomlinson, jej brat, znany z popularnej grupy One Direction, Louis Tomlinson udzielił stacji ITV wywiadu, w którym otworzył się opowiadając o swojej zmarłej w grudniu 2016 roku matce.



Widać było, że artysta powoli przepracowuje tragedię i dochodzi do siebie godząc się z bólem, który przeżywał po stracie najbliższej osoby.



W rozmowie Louis opowiedział m.in. o tym, jak przeżywał żałobę i o piosence "Two of Us", którą zadedykował swojej matce.

Johannah Deakin zmarła w wieku 43 lat na białaczkę.



Clip Louis Tomlinson Two of Us (Lyric Video)

"Możemy mówić o tym trochę więcej, myślę, że dobrze się czuję śpiewając te teksty i mówiąc o tym publicznie. Moja mama zawsze miała obsesję na punkcie mojej gry na fortepianie. Mówiła: 'dlaczego nie zrobisz otwierającego wersu na fortepianie?'. Normalnie odpowiedziałbym, że nie. Ale wiedząc, że pokochałaby ten pomysł, po prostu poszedłem w to i myślę, że się udało" - powiedział artysta.

"Mówiłem kilka razy, to są rzeczy, które sprawiły, że proces żałoby był dla mnie nieco łatwiejszy. Za każdym razem, gdy spędzam czas z Freddiem czuje tyle miłości. Nie ma znaczenia, co się dzieje w tym momencie. Te chwile z nim są bezcenne" - powiedział Louis o swoim synku.



Kilka dni po tym wzruszającym wywiadzie, świat obiegła wieść o śmierci jednej z sióstr wokalisty. 18-letnia Felicite Tomlinson zmarła w swoim domu w Londynie. Projektantka mody straciła przytomność i upadła. Wezwani na miejsce ratownicy nie zdążyli jej uratować i stwierdzili zgon. Powodem jej śmierci było zatrzymanie akcji serca.



Przedstawiciel rodziny podkreślali, że znana jako Fizzy siostra Louisa Tomlinsona nie miała wcześniej problemów z sercem i cieszyła się dobrym zdrowiem. Na początku roku odstawiła alkohol i papierosy.

Źródła serwisu TMZ podają, że Louis był blisko związany z Felicite.