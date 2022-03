Lord Belial wraca z nowym albumem "Rapture"

Po dwóch falstartach w ubiegłej dekadzie, tym razem blackmetalowcy z Lord Belial, którzy ponownie wskrzesili swój zespół w 2020 roku, wracają na scenę z pełną mocą, czego dowodem jest album "Rapture".

Dziewiąty longplay Szwedów nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Sonic Train pod okiem Andy'ego LaRocque'a, rodzimego producenta, a zarazem gitarzysty zespołu Kinga Diamonda. Autorem okładki jest amerykański artysta Mike Hrubovcak (Visual Darkness), człowiek znany też jako wokalista deathmetalowych grup Monstrosity, Divine Rapture, Azure Emote, a dawniej Vile. Nową płytę Lord Belial wyda niderlandzka Hammerheart Records, która zaplanowała jej premierę na 27 marca (CD, na winylu, cyfrowo, limitowany boks).

Dodajmy, że w aktualnym trzyosobowym składzie Lord Belial figurują oryginalni członkowie grupy, czyli perkusista Micke Backelin, gitarzysta Niclas "Pepa" Andersson oraz grający na gitarze wokalista Thomas Backelin.

Pierwszym singlem z "Rapture" jest wypuszczony 3 marca utwór "On A Throne Of Souls". Numer ten powinien sprostać wymaganiom miłośników szwedzkiego black metalu, w którym furia idzie w parze z charakterystyczną melodyjnością. Sprawdźcie sami:

Wideo Lord Belial - On a Throne of Souls

Na płycie "Rapture" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Legion"

2. "On A Throne Of Souls"

3. "Rapture Of Belial"

4. "Destruction"

5. "Belie All Gods"

6. "Evil Incarnate"

7. "Lux Luciferi"

8. "Infinite Darkness And Death"

9. "Alpha And Omega"

10. "Lamentations".