Living Gate przed premierą debiutanckiej EP-ki

Nowo powstała, międzynarodowa grupa Living Gate podpisała kontrakt i szykuje się do wydania pierwszego materiału.

Zespół zawarł umowę z filadelfijską Relapse Records na wydanie EP-ki "Deathlust", która ujrzy światło dzienne 12 czerwca. Wśród dostępnych wersji znajdziemy CD, winyl, kasetę i edycję cyfrową.



"Zespół ten narodził się ze wspólnego uwielbienia dla złotej ery death metalu" - czytamy.



"The Delusion Of Consciousness", "Roped, "Deathlust", "Heaven Ablaze" i "Living Gate" - to utwory, które znajdziemy na debiutanckiej EP-ce Living Gate.



Wyjaśnijmy, że Living Gate powstał z inicjatywy Aarona Riesberga, na co dzień basisty stoner / doometalowej grupy YOB z USA, oraz trzech belgijskich muzyków: gitarzysty Lennarta Bossu, perkusisty Wima Coppersa i basisty Levy'ego Seynaeve'a, którzy kojarzeni są z formacjami Oathbreaker, Amenra i Wiegedood.



Singel "Heaven Ablaze" Living Gate możecie sprawdzić poniżej: