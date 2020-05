Leszek Stanek trafił do szpitala. "Nie tak miałem spędzić majówkę"

Wokalista i aktor Leszek Stanek od dłuższego czasu ma problemy zdrowotne. Podczas długiego weekendu majowego ponownie trafił na stół operacyjny.

Leszek Stanek zmaga się z chorobą od dłuższego czasu /ForumGwiazd / Agencja FORUM

Stanek cierpi na niedrożność jelit. Jedną operację przeszedł już w styczniu 2020 roku.

"Jak się zapewne domyślacie, nie planowałem spędzać w taki sposób majówki, ale skoro już muszę, to cieszę się ze tym razem udało się sprawniej podejść do tematu. Trafiłem we właściwym momencie pod właściwą opiekę. A personel medyczny mimo pandemii bardzo dobrze, miło i profesjonalnie mną się zajął.

Przed samą operacją trzeba było przejść odpowiednie procedury, ale dzięki temu wiem, że korona mi z głowy nie spadnie, bo korony po prostu nie mam" - napisała na Instagramie.

"Jednego czego żałuję, a na co niestety nie mam wpływu, to sam fakt ze znowu kolejny raz wylądowałem pod krajalnicą. Tym mniej pocieszająca jest ta sytuacja, bo po ostatniej operacji czułem, że w pełni dochodziłem do wyznaczonych przeze mnie standardów związanych z jakością życia i formą fizyczną" - dodał.



Leszek Stanek to wokalista, aktor i choreograf. Popularność przyniósł mu serial "Tancerze", w którym zagrał jedną z głównych ról, oraz udział w programie "Azja Express", w którym wystąpił partnerując Izabelli Miko.



Jako wokalista (ale też kompozytor i tekściarz) Leszek zadebiutował w 2016 roku piosenką "Give Me a Hug". Utrzymany w popowym klimacie utwór stanowił zapowiedź pełnowymiarowego albumu o tym samym tytule.