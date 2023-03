Legion Of The Damned: Sprawdź utwór z nowej płyty "The Poison Chalice"

"The Poison Chalice", ósmy album death / thrashowego Legion Of The Damned wyprodukował (w tym miks i mastering) Erwin Hermsen w Toneshed Recording Studio.

Nowy longplay cenionego niderlandzkiego kwintetu będzie mieć swą premierę 26 maja nakładem Napalm Records. Wytwórni z Austrii szykuje edycję winylową, wersję kasetową, odsłonę cyfrową oraz dwupłytowy digipack.

Pierwszą od czterech lat płytę Legion Of The Damned promuje już numer "Beheading Of The Godhead". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip Legion Of The Damned Beheading Of The Godhead

Na albumie "The Poison Chalice" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Saints In Torment"

2. "Contamination"

3. "Progressive Destructor"

4. "Skulls Adorn The Traitor’s Gate"

5. "Behold The Beyond"

6. "Retaliation"

7. "Savage Intent"

8. "Chimes Of Flagellation"

9. "Beheading Of The Godhead"

10. "The Poison Chalice".