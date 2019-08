"Last Christmas": Usłyszymy nieznany utwór Geroge'a Michaela

Twórcy komedii "Last Christmas", w której główną rolę zagra Emila Clark, potwierdzili, że ścieżka dźwiękowa zawierać będzie nieznaną piosenkę George'a Michaela.

George Michael przed śmiercią pracował nad nową muzyką /Dave M. Benett /Getty Images

"Last Christmas" to nowa świąteczna komedia w reżyserii Paula Feiga. W rolach głównych produkcji zobaczymy: Emilię Clark, Emmę Thompson, Michelle Yeoh i Henry’ego Goldinga. Autorką scenariusza jest również Thompson.

Reklama

Tytuł filmu jest nieprzypadkowy, gdyż aktorka przy pisaniu scenariusza zainspirowała się wielkim hitem Wham! stworzonym przez Michaela i Andrew Ridgeleya. "Last Christmas" słyszymy również w trailerze produkcji. Oprócz niego pojawia się też numer "Freedom".

To jednak nie koniec. Według słów reżysera w filmie usłyszymy niepublikowaną wcześniej piosenkę George’a Michaela. Feig potwierdził te informacje w rozmowie z BBC. Numer pochodzi z niedokończonego albumu wokalisty, na którym pracował na krótko przed śmiercią.



Wideo Last Christmas - Official Trailer

"Jeden z utworów jest tą piosenką i jest naprawdę niesamowita. Jestem podekscytowany, że mogę oznajmić światu, że za niedługo ją usłyszy" - mówił. Feig nie ujawnił jednak tytułu utworu.

"To bardzo uroczysta piosenka. Udało nam się to tak zorganizować, że w filmie znajdzie się prawie cały utwór, który trwa sześć minut" - dodał i zdradził, że numer pojawi się na końcu komedii. "W związku z tym, że to nieznany utwór, nie chcieliśmy go puścić jedynie przez 15 sekund" - tłumaczył.

Reżyser dodał, że mimo iż film nie jest musicalem, to muzyka Michaela ma duży wpływ na całą historię. Premiera "Last Christmas" w Wielkiej Brytanii zaplanowana została na 8 listopada.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wham! Last Christmas

George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w swej posiadłości, w miejscowości Goring. Miał 53 lata. Ciało wokalisty znalazł jego partner, Fadi Fawaz.

7 marca 2017 roku (czyli ponad dwa miesiąca po śmierci wokalisty) ujawniono wyniki sekcji zwłok. Oficjalną przyczyną śmierci artysty były choroby serca i wątroby.

Pod koniec marca odbył się natomiast pogrzeb artysty. Gwiazdor został pochowany na cmentarzu Highgate w północnej części Londynu. To tam 20 lat temu spoczęła matka George'a Michaela - Lesley.