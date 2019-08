Larry Taylor nie żyje. Basista Canned Heat miał 77 lat

Basista Canned Heat oraz współpracownik Toma Waitsa i The Monkees - Larry Taylor - zmarł po 12-letniej walce z rakiem.

Larry Taylor miał 77 lat /​Tucker Ranson/Pictorial Parade/Hulton Archive /Getty Images

O śmierci muzyka poinformował menedżer oraz producent Skip Taylor. Muzyk zmarł 19 sierpnia w Lake Balboa po 12-letniej walce z nowotworem.

Larry Taylor, znany też pod pseudonimem The Mole dołączył do Canned Heat w 1967 roku, dwa lata po sformowaniu składu grupy. W 1969 roku miał okazję zagrać z zespołem na legendarnym festiwalu Woodstock.

Zanim jednak muzyk dołączył do zespołu koncertował m.in. z Jerrym Lee Lewisem, był także basistą The Monkees (dograł się do ich przeboju "Last Train To Clarksville").

Oprócz występów z Canned Heat, Taylor jako muzyk sesyjny nagrywał m.in. z Albertem Kingiem, JJ Calem, Johnem Lee Hookerem, Johem Mayhallem i Tomem Waitsem.

Muzyk kilkakrotnie odchodził z zespołu, ostatni raz wracając do niego w 2010 roku. Grupa miała wystąpić także na Woodstock 50, zanim impreza została odwołana.

"Larry opowiadał świetne historie i śmieszne żarty, lubił jedzenie, wino, rocka i swoją kolekcję plakatów" - napisał w oświadczeniu Skip Taylor. "Muzyka była jego religią" - dodał.