Languish uderzą po raz trzeci (nowa płyta "Feeding The Flames Of Annihilation")

"Feeding The Flames Of Annihilation", pierwszy od czterech lat album grupy z Tuscon w stanie Arizona, wyprodukowano na własną rękę w miejscowym studiu Homewrecker, czym zajął się Ryan Bram, sesyjny i koncertowy basista Languish.

Za mastering odpowiadał Brad Boatright i jego studio Audiosiege w Portland w stanie Oregon. Okładkę następcy płyty "Unworthy" z 2018 roku zaprojektował Matt Mutterperl, gitarzysta Languish.

Trzeci album Amerykanów będzie mieć swą premierę 7 października nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

"Judas Goat", nowego singla Languish, możecie posłuchać poniżej:

Wideo LANGUISH - JUDAS GOAT (OFFICIAL AUDIO)

Oto program albumu "Feeding The Flames Of Annihilation":



1. "Manifesto"

2. "Last Legs"

3. "Ripped Remains"

4. "Parasite"

5. "Poisoned Chalice"

6. "Judas Goat"

7. "The Collector"

8. "Failed State"

9. "Feeding The Flames"

10. "Comply Or Die"

11. "Corporate Dystopia".