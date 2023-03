Lana Del Rey wydała dziewiąty album, "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd"

Poza samą artystką, produkcją krążka zajęli się Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawe i Benji. Na płycie słyszymy także innych artystów, m.in. Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis oraz SYML.



Lana podzieliła się przed premierą trzema singlami - tytułowym "Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd", "A&W" oraz "The Grants".



Przeczytaj recenzję ostatniej płyty Lany Del Rey, "Blue Banisters"



Reklama

Wideo Lana Del Rey - A&W (Audio)

Tracklista "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd.":

1. The Grants



2. Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd



3. Sweet



4. A&W



5. Judah Smith Interlude



6. Candy Necklace (feat. Jon Batiste)



7. Jon Batiste Interlude



8. Kintsugi



9. Fingertips



10. Paris, Texas (feat. SYML)



11. Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing (feat. RIOPY)



12. Let The Light In (feat. Father John Misty)



13. Margaret (feat. Bleachers)



14. Fishtail



15. Peppers (feat. Tommy Genesis)



16. Taco Truck x VB

Lana Del Rey kończy 35 lat 1 / 9 Lana Del Rey urodziła się 21 czerwca 1985 roku na Manhattanie w Nowym Jorku jako Elizabeth Woolridge Grant. Gdy miała rok, razem z rodziną przeniosła się do Lake Placid. Tam zaczęła śpiewać w chórze kościelnym. Źródło: Getty Images Autor: Tim Mosenfelder/WireImage

Kim jest Lana Del Rey?

Lana Del Rey to pseudonim sceniczny Lizzy Grant (rocznik 1986) - amerykańskiej piosenkarki. Jej przydomek to połączenie imienia klasycznej hollywoodzkiej aktorki - Lany Turner i nazwy modelu Forda - Del Rey.

Lizzy, oprócz śpiewania, gra także na gitarze. Jest samoukiem. Zanim zainteresowała się muzyką z kręgów piosenki poetyckiej i zaczęła inspirować twórczością Boba Dylana czy Leonarda Cohena słuchała hip-hopu i Nirvany.

W 2009 roku, jeszcze pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, w sieci udostępniła teledysk do piosenki "Kill Kill" promujący EP-kę o tym samym tytule, na której znalazły się jeszcze dwa utwory.

Głośno o piosenkarce zrobiło się w wakacje 2011 roku, gdy w serwisie YouTube pojawił się klip do piosenki "Video Games". Intrygujący, nostalgiczny obraz, a zwłaszcza zmysłowy głos Lany Del Rey błyskawicznie urzekły internautów. Zaledwie w kilka tygodni teledysk "Video Games" odtworzono ponad 10 milionów razy.

Sukces nie został niezauważony. Już w październiku ukazał się singel "Video Games" (wydany w Wielkiej Brytanii na płytach winylowych przez Stranger Records, a w Stanach Zjednoczonych przez Interscope Records) oraz EP-ka " Video Games / Blue Jeans" (wydana w wersji cyfrowej).

Clip Lana Del Rey Summertime Sadness

Pełnoprawny debiut Amerykanki "Born To Die" (z singlami "Video Games", "Born To Die" i "Blue Jeans") ukazał się pod koniec stycznia 2012 roku. Wokalistka współkomponowała wszystkie utwory na albumie, a za produkcję w większości przypadków odpowiadał Emile Haynie (współpracował wcześniej z hiphopowymi artystami: Eminemem, Kanye Westem, Kid Cudim czy The Roots). Album zadebiutował od razu na szczycie brytyjskiej listy przebojów.

Debiut sprzedał się w ponad 12 mln egzemplarzy. Nim Lana zdefiniowała się jako amerykańska dziewczyna zakochana w przeszłości, ale świetnie rozumiejąca teraźniejszość, a na kolejnych dwóch albumach - "Ultraviolence" (2014) i "Honeymoon" (2015) skutecznie ten obraz utrwaliła. Poźniej wydała także albumy "Lust for Life" (2017) oraz "Norman Fucking Rockwel!!!" (2019).

W marcu 2021 roku ukazał się jej siódmy album "Chemtrails Over the Country Club". Niedługo potem zapowiedziała kolejną płytę, która miała nosić tytuł "Rock Candy Sweet", jednak w listopadzie ukazała się płyta pod tytułem "Blue Banisters".