Lamont Dozier był producentem i twórcą wielu piosenek studia Motown. Właśnie poinformowano, że autor zmarł w wieku 83 lat. Nie podano przyczyny jego śmierci.

W mediach społecznościowych wielkie gwiazdy muzyki składają mu hołd nazywając go "mistrzem piosenki". Do najbardziej rozpoznawalnych utworów jego autorstwa należą

"You're Gonna Need Me" Dionne Warwick, "Two Hearts" stworzone z Philem Collinsem,"Without You" wykonywane przez Peabo Brysona i Reginę Belle, czy też "Baby Love" napisane dla Diany Ross i The Supremes.

Producent Brandon Williams napisał: "Odszedł kolejny człowiek, który usiadł i nauczył mnie wiele o muzyce. Wielki Lamont Dozier. Nigdy nie zapomnę spotkania i pracy z nim wraz z Holland Brothers w 2006 roku. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla mnie i dla całego świata. Zdecydowanie uczyniłeś to miejsce lepszym" - pożegnał go producent Brandon Williams.

"Nie byłoby dźwięku Motown bez jego pióra i muzycznego geniuszu. Spoczywaj w mocy" - piszą fani.

Dozier przyszedł na świat w Detroit, a przez ostatnie lata mieszkał w Kalifornii. Pozostawił żonę i trójkę dzieci. W sumie był współautorem i producentem 14 hitów numer 1. amerykańskiej listy Billboard i czterech numerów jeden w Wielkiej Brytanii.



Został nagrodzony Grammy jako jedna trzecia zespołu autorskiego Holland-Dozier-Holland, który wyprodukował wiele hitów dla grup, których muzyka stanowiła esencję brzmienia lat 60 w USA, m.in. Vandellas, The Supremes, The Four Tops i The Isley Brothers. W ich katalogu znajdują się takie kultowe piosenki jak "Baby Love", "Reach Out I'll Be There", "Where Did Our Love Go" czy "Baby I Need Your Loving".

Muzyką interesował się od najmłodszych lat, a pierwsze kroki stawiał w baptystycznym chórze gospel, słuchał też muzyki jazzowej, którą uwielbiał jego ojciec. W ostatnich latach współpracował z popularnymi młodszymi artystami jak Kanye West.