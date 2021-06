Słynna piosenkarka nawiązała współpracę z domem mody Versace i stworzyła limitowaną kolekcję ubrań. Celem projektu jest uczczenie 10. rocznicy wydania albumu artystki "Born This Way", a zarazem uhonorowanie trwającego Miesiąca Dumy i wsparcie społeczności LGBTQ+. Część przychodów ze sprzedaży zaprojektowanej przez Gagę odzieży trafi na konto jej fundacji, której misją jest szerzenie tolerancji i niesienie pomocy młodzieży dyskryminowanej ze względu na orientację seksualną, kolor skóry czy pochodzenie.

Lady Gaga stworzyła wyjątkową kolekcję ubrań /DREW ANGERER /Getty Images

Reklama

Motywem przewodnim kolekcji zaprojektowanej przez Lady Gagę we współpracy z marką Versace jest tęcza - symbol środowisk LGBTQ+.

Reklama

Projekt powstał jako forma uczczenia 10. rocznicy wydania słynnego albumu artystki, "Born This Way". Promujący płytę singel o tym samym tytule, który zaliczany jest do największych przebojów gwiazdy, z czasem stał się swoistym hymnem społeczności LGBTQ+.

W piosence tej Gaga apeluje do odbiorców, by nie bali się głośno wyrażać własnego zdania, mówić o swoim pochodzeniu i manifestować swojej seksualności. Właśnie dlatego zaprojektowana przez piosenkarkę kolekcja jest nie tylko pomysłem na przypomnienie o dziesiątej rocznicy wydania "Born This Way", ale też sposobem na uczczenie Miesiąca Dumy, który przypada na czerwiec.

"Versace to marka, która od zawsze jest liderem. Odkąd u sterów był Gianni, potem Donatella i Allegra, aż po dziś dzień celebruje piękne kolory miłości, którą mamy w sobie i którą ofiarowujemy sobie nawzajem. Wszyscy się od siebie różnimy, a inne jest piękne. Donatello, dziękuję ci za to, że wspierasz społeczność LGBTQ+ i świętujesz 10. rocznicę nagrania płyty 'Born This Way'" - napisała artystka w opublikowanym na Instagramie poście.

Gwiazda zamieściła również krótki filmik, w którym zaprezentowała udekorowane tęczowymi napisami ubrania i dodatki pochodzące z limitowanej kolekcji Versace - biały T-shirt i czarny beret, które kosztują odpowiednio 250 i 350 dolarów.

Instagram Wideo

Z kolei w oficjalnym oświadczeniu ujawniono, że 30 proc. przychodów ze sprzedaży ubrań z tej limitowanej kolekcji trafi na konto założonej przez Gagę w 2012 roku fundacji Born This Way. Jej misją jest szerzenie tolerancji i niesienie pomocy młodzieży dyskryminowanej ze względu na orientację seksualną, kolor skóry czy pochodzenie oraz zmagającej się z problemami psychicznymi.

Lady Gaga na 51. Super Bowl (5 lutego 2017 r.) 1 / 22 Lady Gaga na 51. Super Bowl Źródło: Getty Images Autor: Bob Levey udostępnij

To jednak nie koniec niespodzianek, jakie wokalistka przygotowała dla swoich fanów. Już wkrótce na specjalnej aukcji charytatywnej wystawiona zostanie replika skórzanej kurtki marki Versace o wartości 20 tys. dolarów, którą gwiazda miała na sobie podczas trasy koncertowej promującej album "Born This Way". Licytacja stroju, którego uszycie zajęło 400 godzin, zakończy się 30 czerwca, a zwycięzca zostanie ogłoszony 14 lipca.

Artystka zapowiedziała również, że z okazji okrągłej rocznicy wydania kultowego albumu na rynku pojawi się reedycja tej płyty. Poza standardowym zestawem utworów, na krążku pojawią się covery piosenek zaśpiewane przez wykonawców reprezentujących i wspierających społeczność LGBTQ+. Premiera nowej edycji albumu zaplanowana jest na 18 czerwca.