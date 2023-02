Kto ma prawo do nazwy Piękni i Młodzi? Dawid Narożny stawia sprawę jasno

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena Narożna i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.



2 stycznia 2020 roku (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła nowa ukochana Dawida Narożnego ( sprawdź! ).

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie".

Dawid Narożny po rozstaniu z zespołem rozpoczął karierę solową. Największą popularność (ponad 4,9 mln odsłon) zdobył debiutancki singel "Nosiłem kwiaty ci". Ostatnio sporo zamieszania narobiła piosenka "Alkoholiczka" (1,5 mln), bo niektórzy fani uznali, że opowiada ona o Magdzie Narożnej. Sam Dawid podsycał te doniesienia, choć nie wskazywał tego bezpośrednio.

Teraz Narożny ogłosił, że powraca z nowym składem Pięknych i Młodych. U boku wokalistki pojawi się Joanna Narożna, obecna żona Dawida (mają 2-letniego syna Marcela), która będzie w zespole DJ-ką odpowiedzialną za muzykę. Drugą wokalistką oraz skrzypaczką będzie z kolei Ela Kliś, która w programie "Szansa na sukces" zaśpiewała piosenkę "Moja kochana" zespołu Boys .

Fani zastanawiają się, kto wg. prawa może korzystać z nazwy Piękni i Młodzi. Narożny postanowił wyjaśnić to w długim filmie, w którym zdradza m.in. to, że on jest pomysłodawcą nazwy grupy.



"Tak naprawdę wszyscy mamy do tego prawo, cała nasza trójka może używać nazwy Piękni i Młodzi. Ja tak naprawdę na początku, po rozstaniu z zespołem nie używałem tej nazwy, robiłem solową karierę, ale teraz postanowiłem do tej nazwy wrócić. Ja jestem pomysłodawcą nazwy Piękni i Młodzi, to ja nazwę przyniosłem do zespołu" - mówi.

Na dowód artysta pokazuje fragment wywiadu, w którym Magda Narożna potwierdza, że to właśnie jej były mąż jest pomysłodawcą nazwy.

Muzyk odniósł się także do tego, czy może wykonywać piosenki zespołu podczas swoich koncertów.

"Oczywiście, że mogę i oczywiście, że wykonuję. W projekcie Piękni i Młodzi Dawid Narożny bazuję na tych starych piosenkach, czyli 'Niewiara', 'Kocham się w tobie', 'Jedno słowo', 'Chciałbym spać z tobą', 'Tak już bez ciebie' czy 'Wyśmienicie' - te piosenki bezapelacyjnie znajdą się na moim koncercie, przede wszystkim dlatego, że ja jestem autorem tych piosenek. Powiem więcej, do pewnego momentu tylko i wyłącznie ja razem z Danielem byliśmy autorami piosenek, a Magda jedynie te piosenki wykonywała" - tłumaczy.

Muzyk na dowód pokazuje screenshoty ze strony ZAiKS-u. Narożny odpowiada także na pytania, czemu nie założy nowego zespołu, tylko upiera się przy dawnej nazwie.

"Dostaję takie komentarze, żebym wymyślił inną nazwę, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, że ja na tą nazwę pracowałem 1/3 życia. 10 lat poświęciłem temu, nie spałem po nocach, przejechałem z milion kilometrów, zagrałem z 2000 koncertów, więc nie mam zamiaru rezygnować z czegoś, na co naprawdę ciężko pracowałem" - mówi.