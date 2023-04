Na początku grudnia zeszłego roku 58-letni Krzysztof Skiba poinformował, że jest w separacji z żoną Renatą. Lider zespołu Big Cyc ( posłuchaj! ) doczekał się z nią dwóch synów: 35-letniego Tymoteusza i 25-letniego Tytusa.

Reklama

Jakiś czas temu tekściarz Big Cyc w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej Trójmiasto" opowiadał o odejściu od żony. "Plotkarskie media zrobiły z naszego związku sensację, ponieważ Karolina jest modelką, jest ładna i dużo młodsza ode mnie" - mówił Krzysztof Skiba.

Jest nią 33-letnia Karolina Kempińska, która na co dzień zajmuje się modelingiem, ale także pracuje w firmie informatycznej.

Instagram Post Rozwiń

Skiba podkreślał, że znalazł "miłość aż po grób". Frontman grupy Big Cyc dla swojej ukochanej przeprowadził się do jej rodzinnego miasta - Łodzi. Tam zamieszkali razem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Big Cyc: Nie wszyscy Polacy się kłócą INTERIA.PL

"Trudno przejmować się opiniami ludzi, którzy nas nie znają, a tacy piszą komentarze na portalach plotkarskich. Kompletnie to lekceważymy, za to ważna są dla nas opinie naszych fanów, znajomych i przyjaciół, a te są bardzo pozytywne. Każdy, kto nas zna, widzi nasze szczęście. Nawet po występach, na których jesteśmy razem, ludzie podchodzą i mówią, że rzeczywiście widać łączące nas uczucie. Oboje przy sobie odżyliśmy, jesteśmy do bólu szczęśliwi" - przyznali w rozmowie z Eską.

Przy okazji para ujawniła, że ma już ustaloną datę swojego ślubu - zdradzili, że odbędzie się on latem.



"Udzieli nam go pani prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Będzie pięknie i kameralnie" - zapowiadają Skiba i Karolina Kempińska.

Instagram Post Rozwiń