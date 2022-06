Początkowo nic nie zwiastowało, ze stan Krystiana Ochmana będzie aż tak poważny. Muzyk odwołał jeden z koncertów pod koniec czerwca. Jednak kolejnym zdjęciem przeraził fanów. Wokalista opublikował bowiem zdjęcie ze szpitala.

"Dziękuje wam za miłe słowa wsparcia. Nie byłem ostatnio tu aktywny, ale wciąż jestem w szpitalu i dochodzę do siebie" - napisał.

W kolejnym poście Ochman wytłumaczył, co się stało.

Czemu Krystian Ochman trafił do szpitala?

"Hej wszystkim, jak już wiecie prozaiczna, mogłoby się wydawać, angina, zakończyła się pobytem w szpitalu. Ale nie martwcie się, jest już coraz lepiej. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, jakie do mnie wysyłacie. Potrzebuję jeszcze chwili, aby dojść do 100% formy. Jest mi niezwykle przykro, ale najbliższe koncerty, które miały odbyć się w Warszawie i Poznaniu, jesteśmy zmuszeni przenieść na nowe terminy - Warszawa 27.07 i Poznań 02.10. Koncert w Krakowie odbędzie się 29.10. A 09.07 widzimy się w Suchej Beskidzkiej. Już nie mogę doczekać się powrotu do was. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia" - czytamy w oświadczeniu Ochmana.



Przypomnijmy, że Krystian Ochman w tym roku reprezentował Polskę na Eurowizji w Turynie. Wokalista w finale zajął 12. miejsce z piosenką "River".