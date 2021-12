Krwawe rytuały Sentient Horror (nowa płyta "Rites Of Gore")

Produkcją "Rites Of Gore" zajął się Matt Moliti, grający na gitarze prowadzącej gitarzysta Sentient Horror. Miks nowej płyty kwartetu z New Jersey wykonał Szwed Jonny Pettersson, za mastering odpowiadał zaś jego rodak Dan Swanö.

Autorem okładki jest hiszpański artysta Juanjo Castellano Rosado, który współpracował z Sentient Horror już przy poprzednim longplayu "Morbid Realms" z 2019 roku oraz przy EP-ce "The Crypts Below" z 2018 roku.

W wersji cyfrowej trzeci album Sentient Horror trafi do sprzedaży 22 lutego 2022 roku, a na CD oraz winylu dopiero 22 kwietnia, a wszystko to w barwach amerykańskiej Redefining Darkness Records i niemieckiej Testimony Records.

Reklama

Z nowym wideoklipem "Till Death Do Us Rot" Sentient Horror możecie się zapoznać poniżej:

Clip Sentient Horror Till Death Do Us Rot

Oto program albumu "Rites Of Gore":

1. "A Faceless Corpse"

2. "Obliteration Of Souls"

3. "Swamp Burial"

4. "Rites Of Gore"

5. "Splitting Skulls"

6. "Descend To Chaos"

7. "The Grave Is My Home"

8. "Till Death Do Us Rot"

9. "The Eyes Of Dread".