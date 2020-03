Koronawirus: Elton John organizuje koncert z domu. Wśród gwiazd m.in. Mariah Carey, Alicia Keys i Billie Eilish

Wśród osób zakażonych koronawirusem przybywa muzyków i ludzi z branży muzycznej.

Jedną z gwiazd domowego festiwalu Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America będzie Elton John /Dave Simpson/WireImage /Getty Images

Wywołujący chorobę COVID-19 koronawirus rozszedł się już po prawie całym świecie. Potwierdzono ponad 472 tys. przypadków, a ponad 21 tys. osób zmarło.

Najgorsza sytuacja jest obecnie we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad tysiąca osób, zmarło w sumie 14.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, Davida Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi - sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watta (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey"), prezes Universal Music, Lucian Grainge, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztofa Drabikowskiego ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

Ofiarami koronawirusa są także Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, i Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles.

Wiele gwiazd włączyło się do akcji walki z koronawirusem, niektórzy przekazują pieniądze, inni organizują występy domowe dla swoich fanów.



29 marca odbędzie się specjalny koncert pod hasłem Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America. Tego samego dnia miała być transmitowana gala iHeartRadio Music Awards.

Godzinne wydarzenie ma być wyrazem hołdu dla osób z branży medycznej: lekarzy, pielęgniarek, ratowników, a także "lokalnym bohaterom, którzy pomagają swoim sąsiadom, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa".

W akcję zaangażowali się m.in. Elton John, Mariah Carey, Alicia Keys, Billie Eilish, Backstreet Boys, lider Green Day Billie Joe Armstrong i Tim McGraw, którzy w zaciszu swoich salonów połączą się z fanami dzięki internetowej transmisji.

Gwiazdy będą zachęcać widzów, by przekazywali datki na rzecz takich organizacji, jak m.in. Feeding America i First Responders Children's Foundation.

