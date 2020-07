Körgull the Exterminator z nową płytą "Sharpen Your Spikes"

Z początkiem września światło dzienne ujrzy piąty album grupy Körgull the Exterminator.

Körgull the Exterminator szykują nową płytę /materiały prasowe

"Sharpen Your Spikes", pierwsza od pięciu lat płyta thrash / blackmetalowców z Hiszpanii, powstała w sali prób formacji (perkusja i wokal) oraz w studiu Moontower, której właścicielem jest Javi Bastard, basista Körgull the Exterminator.

Autorem okładki, nie po raz pierwszy w przypadku tej grupy, jest hiszpański artysta o pseudonimie Alastor Nihilosatan.

Dodajmy, że w 2019 roku zespół przekształcił się z kwartetu w kwintet, a to za sprawą dołączenia do składu drugiego gitarzysty Gortha (Decapitated Christ, eks-Onirophagus).

Longplay "Sharpen Your Spikes" trafi do sprzedaży 9 września nakładem rodzimej Xtreem Music (CD, winyl, cyfrowo).

Nowego utworu "Inquisitor Generalis" Körgull the Exterminator możecie posłuchać poniżej:

Oto program albumu "Sharpen Your Spikes":



1. "Campanades A Morts"

2. "Prophecy Of Black Blood"

3. "Inquisitor Generalis"

4. "Sharpen Your Spikes"

5. "Battle Ram"

6. "The Black Goat Of The Woods"

7. "Dawn Of The Extermination"

8. "Firing Squad"

9. "Follow The Flame"

10. "Sword And Sorcery"

11. "A Black Bird Is Always A Warning".