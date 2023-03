koko die prezentuje nowy album "Some of Your Pain"

Na najnowszym krążku koko die, "Some of Your Pain", znalazło się 10 numerów, które utrzymane są w charakterystycznym dla artysty stylu. Koko łączy świeże i elektroniczne brzmienie z subtelnym wokalem oraz niezwykle ważnym przekazem.

Płyta jest najbardziej osobistym wydawnictwem w karierze artysty. Koko die w materiale ukazuje współczesnego człowieka żyjącego na pograniczu różnych kultur i religii, nowoczesności i tradycji. Osobę zagubioną pośród presji społecznych, nauki zderzającej się z teoriami spiskowymi, próbującą realizować swoje prawdziwe pragnienia.

Reklama

Wideo youtube

Album "Some of Your Pain" jest efektem współpracy koko die - który jest autorem tekstów i muzyki, oraz Ignacego Matuszewskiego - odpowiedzialnego za produkcję. Do tej pory koko die zapowiadał album trzema świetnie przyjętymi singlami - wydanym pod koniec zeszłego roku numerem "Different Tribes", piosenką "Never Been Good", która swoją premierę miała w lutym, oraz dostępnym od tygodnia utworem "Feel It’s Over".

Instagram Post Rozwiń

Kim jest koko die?

koko die, a właściwie Konrad Nikiel, to młody krakowski multiinstrumentalista, wokalista i songwriter, znany z projektów Clock Machine oraz Ars Latrans Orchestra. Dryfuje solo między hipnotyzującymi rytmami, pływającymi harmoniami i czułymi, soulowymi melodiami, które łączą się ze sobą, aby wprawić biodra, serce i umysł słuchacza w poruszenie. W 2022 roku dołączył do FONOBO Label i razem z nowym wydawcą pracował nad solowym albumem.