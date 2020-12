Kodak Black publicznie proponuje Donaldowi Trumpowi łapówkę. Milion dolarów za ułaskawienie

Nie lada tupetem wykazał się Kodak Black, 23-letni raper z Florydy. Odbywający karę więzienia muzyk złożył zaskakującą ofertę Donaldowi Trumpowi. Obiecał prezydentowi, że przekaże 1 mln dolarów na dobroczynność, jeśli prezydent zastosuje wobec niego prawo łaski. Trump na razie nie odniósł się do tej propozycji.

Kodak Black został skazany na prawie 4 lata więzienia /Scott Dudelson /Getty Images

W czerwcu 2020 r. Kodak Black rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności. Za kratkami spędzi łącznie 46 miesięcy, czyli prawie cztery lata. Został skazany za podawanie fałszywych informacji w sprawie jego kartoteki kryminalnej, kiedy kupował sześć pistoletów w dwóch sklepach na terenie Miami.



Reklama

Raper wpadł na dość osobliwy pomysł, jak wyjść na wolność znacznie wcześniej. Powodzenie jego planu zależy przede wszystkim od decyzji kończącego prezydenturę Donalda Trumpa.

Podzielił się nim na Twitterze. "Jeśli prezydent mnie ułaskawi, wydam 1 mln dolarów na dobroczynność w pierwszym roku po wyjściu na wolność" - zadeklarował Black, po czym wkrótce usunął wpis. Trump na razie nie odniósł się do propozycji muzyka.

Clip Kodak Black NO FLOCKIN - FREESTYLE (Prod. by VinnyxProd)

Już we wrześniu zespół prawników reprezentujących rapera wysłał list do prezydenta z prośbą o złagodzenie wyroku, twierdząc, że wyrok był niesprawiedliwy. Argumentowali, że kara 46 miesięcy jest nieadekwatna do średniej długości kary, jaka jest zasądzana za przestępstwo, którego dopuścił się Black - ta wynosi zaledwie 18 miesięcy.

Wideo Kodak Black - ZEZE (feat. Travis Scott & Offset) [Official Audio]

Ostatnia akcja charytatywna Blacka związana jest z tegorocznym Świętem Dziękczynienia, które Amerykanie obchodzili 26 listopada. Ofiarował ponad 1000 mrożonych indyków mieszkańcom swojego rodzinnego miasta, Pompano Beach na Florydzie.

Do największych przebojów rapera należą m.in. "Zeze" (gościnnie Travis Scott i Offset, ponad 267 mln odsłon), "No Flockin" (ponad 224 mln), "Transportin'" (ponad 177 mln). Jeszcze więcej odtworzeń mają utwory z jego gościnnym udziałem - "Wake Up In the Sky" (374 mln) z Gucci Manem i Bruno Marsem oraz "Pills & Automobiles" (prawie 300 mln) Chrisa Browna z Yo Gottim i A Boogie Wit da Hoodie.